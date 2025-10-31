澤連斯基：烏克蘭安全部門去年在俄境內摧毀最新超音速導彈
[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelensky）稍早指出，烏該國安全部門於2024年夏季在俄羅斯境內摧毀了一枚俄羅斯「奧列什尼克超音速彈道飛彈」（Oreshnik，意為「榛果」）。
《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，澤連斯基在10月31日的記者會上指出，烏克蘭安全局（SBU）、國防情報局（HUR）以及國防軍其他部門參與這項行動。
烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Maliuk）隨後明確指出，這枚可攜帶核彈頭的導彈是在俄羅斯阿斯特拉罕州的卡普斯京亞爾飛彈靶場被摧毀的。該靶場是莫斯科測試戰略武器的重要場所。
澤連斯基補充說，俄羅斯每年最多可生產六枚此類飛彈，據報道，俄羅斯試圖將這類導彈部署在白俄羅斯。 「其射程可達5000公里，盲區達700公里。我們在歐洲的伙伴應該對此保持警惕。」
報導指出，俄羅斯於去年11月21日對烏克蘭城市第聶伯羅發動空襲，首次使用了實驗型「奧列什尼克」（Oreshnik）導彈。普丁稱，此舉是對烏克蘭使用美國和英國遠程飛彈襲擊俄羅斯領土的報復。
俄羅斯總統普丁在2024年11月宣布了這款飛彈，他表示，「奧列什尼克」是西方防空系統無法攔截的新發明。
「奧列什尼克」飛彈的設計目的是攜帶核武。然而，普丁表示，在對第聶伯羅的攻擊中，該飛彈並未攜帶核彈頭。
普丁在2024年11月21日的電視演講中說：「在實戰條件下，我們對俄羅斯最新的中程飛彈系統之一進行了測試。這次測試使用的是非核高超音速彈道飛彈。」
普丁所描述的「奧列什尼克」（Oreshnik）飛彈系統非常新，除了他在演講中提到的內容外，幾乎無人知曉。
然而，奧斯陸大學國防專家、博士後研究員霍夫曼（Fabian Hoffman）當時告訴《基輔獨立報》：「如果這套飛彈系統的新零件超過10%，我會非常震驚。我認為他們基本上只是拆解了RS-26導彈，或者說只是簡單地利用了它的部件，然後進行了一些升級，並重新塗裝，就組裝成了這枚新導彈。」
霍夫曼提到的RS-26飛彈指的是RS-26「魯別日」（Rubezh）飛彈，人們對這款飛彈已經相當了解。
「魯別日」飛彈於2011年首次研製，並於2012年成功試射。該飛彈重36,000公斤，具備核打擊能力，屬於中程彈道飛彈（IRBM），已知射程為5,800公里。
其宣稱的6,000公里射程未經驗證，僅勉強達到洲際彈道飛彈（ICBM）的等級。
事實上，由於「先鋒」高超音速滑翔飛行器項目，該飛彈的研發和部署已於2018年停止。
「魯別日」飛彈配備了多彈頭獨立再入飛行器（MIRV）有效載荷，這在第聶伯羅襲擊事件的影片中有所體現。
霍夫曼說：「我認為我們不應該反應過度，這一點非常重要。」他還補充說，儘管普丁發表了相關言論，但導彈本身並沒有什麼特別之處。
霍夫曼道：「我喜歡他關於『高超音速』的評論——他當然要提到這一點，但所有中程彈道飛彈最終都會達到高超音速，所以這根本沒什麼大不了的。」
一位不願透露姓名的美國官員也表達了類似的觀點，他當時告訴《基輔獨立報》，雖然「我們嚴肅對待所有針對烏克蘭的威脅，但必須牢記幾個關鍵事實。」
「烏克蘭已經抵禦了來自俄羅斯的無數次襲擊，包括來自彈頭威力遠大於此武器的導彈的襲擊。」
「我要明確指出：俄羅斯或許試圖利用這種能力來恐嚇烏克蘭及其支持者，或在資訊領域博取關注，但這不會改變這場衝突的走向。」
更多Newtalk新聞報導
鄭麗文稱普丁民主領袖 蔡秉璁勸學姊：不要變成獨裁者觀點的傳聲筒
莫斯科將從地圖上被抹去! 比防長警告俄勿挑釁北約 歐盟擬用俄資產援烏
其他人也在看
俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實
（中央社倫敦31日綜合外電報導）烏克蘭外交部長西比哈指出，俄軍近月出動曾促使美國總統川普在第一次總統任期退出核子軍備控制條約的巡弋飛彈攻擊烏克蘭。這是基輔官方首次證實俄軍在戰場上使用9M729飛彈。中央社 ・ 9 小時前
CNN：五角大廈已批准向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普下令
3名知情美國與歐洲官員表示，五角大廈已批准向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的計畫，評估此舉不會對美軍現有庫存造成負面影響，最終將由總統川普做出政治決策。美國有線電視新聞網（CNN）10月31日報導，川普10月間在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）共進工作自由時報 ・ 1 小時前
比彈道飛彈還危險！澤倫斯基：獵殺「見證者」得動用一切手段
烏克蘭總統澤倫斯基表示，伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，如今已構成比彈道飛彈更持久、更不可預測的威脅，迫使烏克蘭武裝部隊在日益困難的作戰條件下，動用一切手段進行反制。根據軍事網站《Defence Blog》引述烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）的報導，澤倫斯基在一場記者會上直言自由時報 ・ 1 天前
(影) 紅軍城危殆 瑟爾斯基親上前線! 俄軍企圖圍城 裝甲縱隊反遭殲滅
[Newtalk新聞] 俄軍近期集中兵力，對頓涅茨克州的紅軍城地區發起大規模進攻，烏軍也調派精銳部隊進行防禦，雙方展開激烈的交戰。面對俄軍的猛烈攻勢，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大．瑟爾斯基 ( Oleksandr Syuskyi ) 也親自前往紅軍城前線視察，烏軍部隊也憑藉著縝密的反擊行動，持續干擾著俄軍的進攻計畫。 X 推主「david D.」指出，在對紅軍城地區發起大規模進攻後，俄軍派遣第 51 軍的主力部隊試圖推進紅軍城北部地區的戰線。然而，該部隊卻遭到烏軍第 14 旅的猛烈反擊並因此受到重創，隨後在烏軍第 14 旅以及第 7 空降突擊軍等部隊的夾擊下瀕臨覆滅。「david D.」表示，如果俄羅斯第 51 軍無法達成推進北部地區戰線的目標，俄軍試圖包圍紅軍城的計畫就無法實現，併吞紅軍城的難度將進一步上升。 俄軍近期對紅軍城地區發起大規模進攻，部分俄軍士兵甚至直接滲透進同樣位於該地區的米爾諾赫拉德市。 圖：翻攝自 @NSTRIKE01 X 帳號 與此同時，X 推主「NSTRIKE」也稱，部分俄軍士兵已經成功滲透進紅軍城的米爾諾赫拉德市，並在該市鎮內發動小規模的破壞活動。烏軍方面也緊新頭殼 ・ 19 小時前
（影）趁俄大軍圍攻紅軍城! 烏北線反擊奪回蘇梅市中心 米格-29攜「鐵鎚」猛轟
[Newtalk新聞] 俄軍全力猛攻紅軍城（Pokrovsk）之際，烏克蘭部隊在北邊戰線趁勢反擊，成功奪回蘇梅州科斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。烏軍指出，俄方因集中兵力於頓涅茨克方向，導致北方防禦鬆動，烏方部隊遂迅速推進，驅逐俄軍佔領部隊。 烏軍發動反擊，成功將俄軍逐出蘇梅州（Sumy region）科斯佳廷尼夫卡（Kostiantynivka）市中心。 圖：翻攝自 X 烏克蘭第 7 空降突擊軍團表示，截至29日上午11時，紅軍城與米爾諾赫拉德（Myrnohrad）兩地戰鬥仍在持續。俄軍雖一度滲入紅軍城市區，但難以穩固防線；在米爾諾赫拉德方向，烏軍成功擊退俄軍機械化突擊，摧毀5輛裝甲車與2輛卡車，殲敵14人。 烏軍使用光纖導控自殺無人機，精準摧毀俄軍一處據點與多名步兵。 圖：翻攝自 X 同時，烏軍情報部門發現俄軍大批兵力聚集於一棟建築內，隨即呼叫空軍支援。烏方出動多枚制導炸彈精準命中目標，建築遭四次空襲後完全摧毀，俄方傷亡慘重。 此外，烏克蘭空軍也首度在 MiG-29 戰機上掛載法國提供的 AASM「鐵鎚」精準制導炸彈，摧毀俄軍後方指揮基地。軍方強調，這批法製炸彈新頭殼 ・ 8 小時前
日本飯店揭「最少使用備品排行榜」 這設施評價超兩極
日本飯店揭「最少使用備品排行榜」 這設施評價超兩極EBC東森新聞 ・ 8 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 22 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 22 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 15 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 19 小時前