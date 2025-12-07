澤連斯基：與美國就和平計劃的談判取得進展

[EPA]

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他與美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）的特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）以及美國總統的女婿兼顧問賈里德·庫什納（Jared Kushner）進行了一個「非常有建設性」的電話會談。

澤連斯基說，他們討論了如何確保俄羅斯遵守任何可能達成的結束與烏克蘭戰爭的協議，並表示他「決心」繼續與美國合作。

烏克蘭官員也從邁阿密加入了這個通話，他們正在那裡就美國斡旋烏克蘭與俄羅斯達成和平協議的努力舉行第三天的會談。

廣告 廣告

莫斯科似乎並未作出任何讓步，並持續對烏克蘭展開大規模轟炸。

澤連斯基在X上表示：「烏克蘭決心繼續與美方真誠合作，以真正實現和平。」

「我們的討論涵蓋了許多方面，並討論了關鍵要點，這些要點能確保結束流血衝突，並消除俄羅斯再次全面入侵的威脅。」

俄羅斯在夜間對烏克蘭進行了更多空襲與飛彈攻擊，此舉遭到烏克蘭歐盟盟友的譴責。

法國總統曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron，馬克宏）在社群媒體上發文稱，他已與澤連斯基通話，並對此表達「完全團結」的立場。

馬克龍補充道：「法國決心與所有夥伴合作，確保局勢緩和，並促成停火。」

早些時候，馬克龍確認他將於週一在倫敦與澤連斯基、英國首相施紀賢（Keir Starmer）以及德國總理弗里德里希·梅爾茨（Friedrich Merz，弗里德里希·默茨）舉行會談。

四位領導人將討論美國與烏克蘭官員之間正在進行的談判，目標是尋求一項協議，以保障烏克蘭戰後的安全。

兩週前，這四位領導人曾以線上方式會面，討論一支歐洲維和部隊的可能性，該部隊或可在停火後部署至烏克蘭。

施紀賢多次強調，烏克蘭必須自行決定其未來，並表示「志願聯盟」的維和部隊將在保障該國安全方面發揮「至關重要的作用」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，普丁）則拒絕了這一構想，並表示任何部署至烏克蘭的部隊都將成為「合法目標」。

烏克蘭當局稱，俄羅斯週五（12月6日）晚間發射了653架無人機和51枚飛彈。 [Reuters]

烏克蘭當局稱，俄羅斯週五（12月6日）晚間發射了653架無人機和51枚飛彈。

其中一次襲擊擊中了基輔西南部的法斯蒂夫鎮（Fastiv）的一個鐵路樞紐，摧毀了主站房並損壞了部分列車。

烏克蘭能源部表示，俄羅斯的攻擊波及了八個地區的能源設施，並造成停電。

俄羅斯方面稱，其攻擊目標是軍工企業、能源和港口基礎設施。

在莫斯科舉行的會談未能取得突破後，美國和烏克蘭談判代表敦促俄羅斯展現「對長期和平的嚴肅承諾」。

與此同時，烏克蘭與美國官員在佛羅里達的會談已進入第三天，目的是說服烏克蘭接受美國支持的和平計劃。

在週五發布的一份聲明中，維特科夫表示，他與烏克蘭國家安全委員會秘書魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov）進行了兩天的會談，並形容會談「具有建設性」。

聲明指出，維特科夫與烏梅羅夫「就安全安排的框架達成一致」，並「討論了維持持久和平所需的威懾能力」，但未提供細節。

聲明補充說，結束戰爭的前景取決於俄羅斯是否準備好採取「緩和局勢和停止殺戮的措施」。