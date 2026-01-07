澤連斯基：與美歐談判進入新階段 預期對俄抗戰會在上半年結束

烏克蘭總統澤連斯基 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稍早在塞浦路斯擔任歐盟輪值主席國的開幕式上透露，與歐洲夥伴和美國的談判進入了一個新的階段，他相信俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭預計在2026年上半年結束。

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，澤連斯基在會中表示：「值此塞浦路斯開始擔任歐盟理事會輪值主席國之際，我們注意到，與我們的歐洲夥伴、當然還有美國以及所有『自願聯盟』成員的談判已經取得了新的進展。我們真誠地相信，這場戰爭可以在你們擔任歐盟理事會輪值主席國期間結束。」

塞浦路斯擔任歐盟理事會輪值主席國的任期將持續到今年上半年，直至2026年6月底。

此次會議匯聚了來自35個國家的代表，其中包括27位國家元首和政府首長、歐盟高級官員以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）。

在澤倫斯基發表上述言論之前，烏克蘭、歐洲和美國代表團在巴黎舉行了多輪會談。

由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持的「自願聯盟」高峰會召開之際，基輔方面表示，結束俄羅斯近四年全面入侵的協議已「完成90%」。

一份聯合聲明草案（仍需修改並經各國領導人最終批准）顯示，該聯盟的安全保障措施將包括在美國支持、歐洲領導的部隊部署在戰後烏克蘭，以及由華府監督停火。

