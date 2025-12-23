澤連斯基：「重要的是美方能促成俄羅斯做出回應」

（德國之聲中文網）澤連斯基周二（12月23日）在社交媒體X上發帖稱，“昨晚以來，俄羅斯對烏克蘭發動了大規模襲擊，主要目標是我們的能源部門和民用基礎設施”。他表示， 烏克蘭至少有13個地區遭到襲擊，造成至少三人喪生，而烏克蘭上下現在仍然處於空襲警報狀態。

這位烏克蘭總統表示，“俄羅斯的這次襲擊清晰地表明了俄羅斯的優先事項。……這次襲擊幾乎是在旨在結束這場戰爭的談判進行期間進行的。普京仍然無法接受他必須停止殺戮的事實。這意味著世界對俄羅斯施加的壓力還不夠”。

在帖子的結尾，澤連斯基“感謝所有幫助烏克蘭的人！感謝每一位今天不保持沉默、而是譴責俄羅斯所作所為的領導人和政治家”。

此外，澤連斯基也表示，俄羅斯可能在聖誕節發動大規模空襲，並稱烏克蘭防空系統存在短缺問題。他表示，正在與美國方面就購買“愛國者”導彈系統進行談判。

烏克蘭方面表示，俄羅斯的最新襲擊給烏克蘭西部地區的能源設施造成的打擊尤為嚴重。烏克蘭能源部表示，烏克蘭上下都出現了緊急停電的情況。烏克蘭地方當局稱，北部切爾尼戈夫、西部利沃夫和南部敖德薩的關鍵基礎設施和能源設施遭到破壞。

波蘭軍方稱，在俄羅斯對烏克蘭西部發動空襲後，波蘭及其盟友部署戰鬥機以確保波蘭領空的安全。波蘭武裝部隊作戰指揮部在社媒X上表示：“戰鬥機已緊急升空，地面防空系統和雷達偵察系統已進入高度戒備狀態。”

波蘭是北約成員國，與烏克蘭西部接壤。

前一天剛剛表示談判進展“相當穩健”

烏克蘭總統澤連斯基在此前一天剛剛在基輔對媒體表示，烏克蘭與美國就烏克蘭與俄羅斯達成和平協議進行的談判“目前看來相當穩健”。他說，任何一方的要求都不太可能全部得到滿足，但美國提出的許多要求與烏克蘭的要求相符。

澤連斯基說，烏克蘭不願接受“某些要求”，俄羅斯方面也同樣如此。

他也在一個發布於社媒X的視頻講話中表示，“重要的是，美方能促成俄羅斯做出回應，誠懇表達出願將精力集中在侵略之外事情上的意願”。

克宮：談判進展緩慢 特朗普：談判進展順利

上周末在邁阿密，特朗普的特使維特科夫（Stefe Witkoff）分別與俄羅斯代表、烏克蘭代表等舉行了會談。

維特科夫周日（12月21日）表示，他與烏克蘭、歐洲代表舉行的會談“富有成效且具有建設性”。烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）發表了內容相同的聲明。

據俄羅斯塔斯社報道，代表俄羅斯出席邁阿密會談的普京顧問德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）也稱會談“富有建設性”，“俄羅斯仍致力於實現烏克蘭和平”。

不過，俄羅斯官媒周一援引俄羅斯副外長裡亞布科夫（Sergey Ryabkov）的話稱，由美國主導的、美俄烏三國代表分階段進行的談判進展“緩慢”。

此外，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，俄美代表在邁阿密就結束烏克蘭戰爭舉行的會談是一個“工作過程”，而非轉折點。

據俄羅斯塔斯社援引佩斯科夫的話稱，俄羅斯的重點是了解美國團隊“與歐洲方面、烏克蘭方面合作的結果”，俄羅斯隨後將決定這在多大程度上“符合”特朗普和普京8月15日在阿拉斯加舉行會晤的精神。

在記者詢問美國總統特朗普關於解決俄烏戰爭的談判進展情況時，特朗普回應稱，“關於烏克蘭和俄羅斯的談判正在進行中”，“談判進展順利”。

基輔：一些俄軍已經開始被迫騎馬行軍

烏克蘭軍方稱，他們在前線附近遇到了騎馬的俄軍士兵。周一，烏克蘭第92獨立突擊旅在Telegram上發布了一段視頻，視頻顯示俄軍士兵騎著馬、騾子行進，並遭到小型無人機的襲擊。

該旅在帖子中表示，俄軍佔領者的裝備損失如此之快，以至於他們被迫騎馬行軍。

作者: 德正 (路透社，美聯社，法新社)