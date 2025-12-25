澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》(JAMA Network Open)的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提升晚年健康生活的機率。

據《AOL》報導，這項研究分析了「護理師健康研究」(Nurses’ Health Study)中4萬7513名女性的數據，追蹤時間橫跨1984年至2016年。研究人員將「健康老化」(healthy aging)定義為：活超過70歲，且沒有罹患癌症、糖尿病、心臟病等11種主要慢性疾病，同時未出現記憶力衰退或身體功能障礙，並保持良好的心理健康狀態。

廣告 廣告

研究結果發現，與攝取量較少者相比，在中年時期攝取最多「優質碳水化合物」的女性，實現「健康老化」的可能性高出37%。

究竟什麼是「優質」與「精緻」碳水化合物？研究團隊定義，「優質碳水化合物」是指存在於自然界中的非加工食物，主要來源包括全穀物(whole grains)、水果、蔬菜以及豆類(legumes)，這些食物通常富含膳食纖維。

相對地，研究發現攝取過多「精緻碳水化合物」，會將健康老化的機率降低13%。這類食物通常經過高度加工，包含白麵包、義大利麵、白米飯、披薩、糕點、蘇打水以及各類添加糖食品。任職於美國托雷多大學醫學中心的註冊營養師史密斯(Julie Smith)指出，精緻碳水化合物在加工過程中流失了大量維生素與纖維，雖然口感較好且保存期限長，但剩下的多半只是澱粉與糖分。

這項研究證實了營養學界長期的觀點：複合式碳水化合物(Complex carbohydrates)優於精緻澱粉。專家指出，複合式碳水化合物對人體運作至關重要，不僅能提供飽足感、優化大腦功能，還能幫助維持血糖穩定。

研究結論強調，並非所有碳水化合物都生而平等。雖然限制白麵包、烘焙食品等精緻澱粉的攝取有其必要，但若能在此同時，增加全穀物、蔬果與豆類的攝取量，將對晚年的整體健康狀況產生可測量的正面影響。簡單來說，選對澱粉吃，可能就是延長健康壽命的關鍵。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》白蘿蔔精華「1部位」丟錯太可惜！ 專家：維生素A高2300倍

健康網》超商早餐害你血糖「大怒神」 營養師建議這樣吃

健康網》眼睛痠澀 按3穴位眼睛電力滿格

健康網》小心「瘦胖子」高血脂危機 醫「幫血去油」3招

