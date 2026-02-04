澱粉控妹子下體搔癢難耐！醫一驗「高血糖」確診糖尿病

婦產科醫師邱筱宸分享一起特殊案例，一名年輕女性患者因私密處搔癢問題困擾長達一個月，症狀嚴重到影響睡眠品質。儘管患者多次就醫接受治療，但狀況總是反覆發作，讓她相當困擾。

一名年輕女性患者因私密處搔癢問題困擾長達一個月，症狀嚴重到影響睡眠品質。（圖／Photo AC）

經檢查後，邱筱宸確認該名女子為念珠菌感染。不過她發現，先前其他醫師的治療方式都是標準且正確的處置，照理說症狀早該改善，為何會持續復發?這讓她開始思考，是否患者體內環境提供了適合黴菌生長的條件。

邱筱宸在粉專分享時提到，她進一步詢問患者的飲食習慣，追問:「最近是不是比較常吃麵包、蛋糕，或是手搖飲呢?」患者這才不好意思地坦承自己是個「超級澱粉控」。

抽血檢驗結果揭開真相，該名女子的糖化血色素竟高達9.9%，遠超過糖尿病診斷標準的6.5%，確診為糖尿病患者。邱筱宸指出，未獲控制的糖尿病正是導致私密處反覆感染的真正元兇。

當血糖過高時，尿液和分泌物中的糖分會隨之增加。（示意圖／Pexels）

針對高血糖為何會引發私密處搔癢問題，邱筱宸解釋兩大關鍵因素。她表示，當血糖過高時，尿液和分泌物中的糖分會隨之增加，對念珠菌來說，這樣的環境就像是「非常完美的培養皿」，提供了絕佳的生長條件。

另一方面，高血糖狀態也會影響白血球的正常功能運作，使身體消滅病菌的能力下降，導致整體免疫力變差，讓黴菌更容易反覆滋生。

邱筱宸表示，當該名患者開始積極控制血糖後，困擾已久的私密處反覆感染狀況也逐漸穩定下來。她藉由這個案例提醒民眾:「很多症狀，其實不是局部的問題，而是整個身體在發出訊號。」唯有開始照顧全身的平衡，真正的修復才會發生。

