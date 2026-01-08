澳債收益與防禦兼具 3A信評領先全球成熟市場

【記者柯安聰台北報導】澳洲統計局（ABS）最新公布的2025年第3季國民帳顯示，GDP季增0.4%、年增2.1%，不僅高於澳洲央行預估的 2%，更創下自2023年以來最快增速，顯示在全球經濟不確定性下，澳洲仍維持穩健且強勁的成長動能。展望未來，根據彭博資料，澳洲在2026年及2027年的GDP成長預測優於其他主要成熟國家及地區，顯示成長趨勢持續穩定。



野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文指出，2025年第3季成長主要由民間投資與家庭必需性支出推動。家庭支出季增0.5%，保險、電力燃氣、租金、健康與食品等必需性消費領漲；民間投資季增超過3%，其中機器與設備投資季增約7.5%–7.6%，對當季GDP貢獻約0.5個百分點，ABS明確指出此增幅與資料中心擴建相關，企業為因應AI與雲端需求加速擴產。公共投資則反彈約 3%，與再生能源、水資源及交通基礎建設進度有關。「機器與設備投資的上升反映資料中心的持續擴張，企業正積極布局 AI與雲端能力，這是結構性趨勢的明確信號。」





根據OECD最新展望，澳洲未來兩年經濟成長有望居主要先進經濟體前列；同時，澳洲央行（RBA）11月貨幣政策聲明亦評估，GDP將在2025年底附近回到潛在成長（約2%），之後維持接近潛在值的步伐。另一方面，國際專業機構報告指出，本次改善主要來自高就業與大宗商品價格帶動稅收上修，同時政府將收入上修全數用於改善赤字，展現澳洲政府財政高度的自律性。



張繼文進一步提到，目前澳洲經濟正享有「成長動能與穩健基礎」雙重優勢：一方面，私營部門投資強勁，AI帶動的資料中心擴張成為新成長動能；另一方面，財政政策穩健，赤字與債務水準持續下降，為長期資本市場提供穩固基礎，這樣的結構性優勢，讓澳洲在全球市場波動中脫穎而出，成為投資人關注的焦點。



張繼文表示，在這樣的經濟與財政背景下，澳洲債券市場的投資價值更顯突出。穩健的經濟成長動能與良好的財政紀律，使澳洲長期維持AAA信用評等，違約風險極低，成為全球高品質債券的重要來源，更重要的是，澳洲公債殖利率水準顯著高於其他AAA國家，兼具安全性與收益性。



00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF基金經理人劉璁霖表示，澳洲主權評級在 S&P、Moody’s、Fitch等3大機構下均維持AAA/Aaa/AAA；Fitch 於10月續評AAA（穩定），並估2026–2027年GDP在2.1%–2.4% 區間。殖利率方面，澳洲10年期公債約4.7%–4.8%，顯著高於多數AAA歐洲國家（如德國約2.86%）與加拿大（約3.39%），在全球高品質主權債中具有相對誘人的收益率水準。









劉璁霖分析，長天期澳洲政府及半政府債受惠於較高殖利率與曲線結構，長期報酬╱風險比具吸引力。從長期績效來看，澳洲10年以上主權及類主權債券指數自2011年初至2025年12月中，累積報酬率高達86.1%，遠高於美國10–20年期主權債券指數的33.8%，展現出澳洲債券市場的結構性優勢。年化報酬率方面，澳洲長天期債券達4.2%，同樣顯著優於美國的2.0%，在全球利率環境波動下，澳洲10年以上主權及類主權債券相較美債，表現穩健，回報更具吸引力。



劉璁霖強調，澳洲長天期公債不僅提供穩定收益，長期績效更勝美國同類債券，對於追求收益與分散風險的投資人而言，澳債具備高度配置價值。



野村投信表示，00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF為市場首檔以澳洲公債及類主權債為標的的ETF，將於1月9日結束募集，發行價每股新台幣15元。（自立電子報2026/1/8）