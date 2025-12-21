澳加強情資共享機制 防範極端威脅

記者潘紀加／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）21日報導，鑑於澳洲一週前發生重大槍擊案，凸顯極端主義恐攻威脅加劇，因此總理艾班尼斯已指示警政與情報體系強化情資共享、提升未來應變能力，加強維護社會與國民安全。

報導指出，雪梨邦代海灘14日發生的槍擊案不僅釀成近30年來最嚴重傷亡，警方在調查後也定調為反猶太主義恐攻事件；由於其中1名涉案槍手曾在2019年遭疑與「伊斯蘭國」有聯繫，但澳洲安全情報組織（ASIO）在調查後認定無暴力威脅，並未採取後續監控行動，引發各界關注；因此艾班尼斯也發表談話，要求警政和情報體系檢視現行制度運作，並改良組織架構與資訊共享機制，防堵類似事件重演。

報導還說，澳洲曾於1996年發生塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）大屠殺事件，並在事後推動堪稱全球最嚴格的槍枝法規改革；但艾班尼斯坦言，澳洲民間目前估計仍擁有超過400萬支各式槍械，因此政府也決心推動加強管制措施，透過頒布全國性槍枝回購計畫、限縮個人持槍數量，以及增加槍枝執照申請限制、改善相關登記制度等，有效降低潛在安全風險。

艾班尼斯指示警政與情報體系強化情資共享，加強防堵潛在恐攻威脅。圖為他19日接受媒體訪問。（達志影像／歐新社）