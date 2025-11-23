澳北最強氣旋襲擊 近2萬戶無電可用

澳洲北領地正遭遇今年最猛烈的風暴襲擊。強烈熱帶氣旋「菲娜」以時速超過200公里的狂風橫掃達爾文，多棵大樹被連根拔起，近2萬戶居民斷電，部分建築受損。所幸沒有傷亡消息傳出。

樹木被連根拔起，馬路滿目瘡痍，耶誕裝飾散落一地。熱帶氣旋「菲娜」，迅速增強到4級，近中心最大風速每小時可達205公里，橫掃澳洲北領地，達爾文與提維群島進入緊急警報狀態。

民眾 ：「大雨 強風，你可以聽到窗戶在搖晃，風非常強 雨打進窗戶裡，我們無法打開窗戶，對我來說有點可怕。」

部分地區降雨量達200到300毫米，甚至出現建築損壞，並有約19000戶停電。當地商家暫停營業，航班也全面取消。

北領地首席部長 費諾奇亞羅：「這次氣旋讓北領地展現了團結與準備，因此我們看到影響都很小，居民也未受傷。」

菲娜正向西澳外海移動，並可能增強為4級風暴。氣象單位預測，菲娜不會登陸，並將在未來幾天逐漸減弱。

