澳大利亞兒童禁用社交媒體，大型科技公司忙於應對

批評者表示，社交媒體公司在保護兒童方面做得不夠

當史蒂芬·希勒（Stephen Scheeler）在2010年代初期成為Facebook澳洲區總裁時，他堅信互聯網和社交媒體能夠造福大眾。

它將開啟全球互聯的新時代，讓學習民主化。它將允許用戶建立自己的公共空間，擺脫傳統資訊守門人的束縛。

「我剛加入時，那是一個充滿樂觀的時期，我認為全世界都抱持同樣的想法，」他告訴BBC說。

但當他在2017年離開公司時，對這裡工作的疑慮已經萌芽，並且逐漸擴散。

「這些平台有很多好處，但壞的東西實在太多了，」他總結道。

如今，這樣的看法已不再罕見，因為全球對大型社交媒體公司的審視愈加嚴格。焦點多集中在青少年身上——批評者認為，這些全球巨頭將青少年視為獲利市場，卻犧牲了他們的心理健康與福祉。

從美國猶他州到歐盟，各國政府都在嘗試限制兒童使用社交媒體。

但迄今最激進的措施即將在澳大利亞實施——12月10日起，澳洲16歲以下人士全面禁用社交媒體，這讓科技公司陷入恐慌。

受影響的社交平台過去一年來大聲抗議這項新法，該法律要求它們採取「合理措施」防止未成年人擁有帳號。

它們聲稱，這項禁令反而會讓兒童更不安全，侵犯其權利，並質疑執法所需技術的可行性。

來自代表多家大型科技公司的貿易組織「網路選擇」（NetChoice）的保羅·塔斯克（Paul Taske）表示：「澳大利亞正在進行全面審查，這將使其年輕人更無知、更孤立，並且更缺乏理解未來必須面對的網路空間的能力。」

業界擔心，作為全球首例，澳洲的禁令可能會啟發其他國家跟進。

美國南加州大學馬歇爾商學院（University of Southern California's Marshall School of Business）教授奈特·法斯特（Nate Fast）說：「它可能成為一個概念驗證，並在全球獲得支持。」

吹哨人、官司及各種疑問

（左起）Discord執行長傑森·西特隆（Jason Citron）、Snap執行長伊凡·斯皮格爾（Evan Spiegel）、TikTok執行長周受資、X執行長琳達·雅卡里諾（Linda Yaccarino），以及Meta執行長馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg），出席1月的美國參議院司法委員會聽證會。

近年來，多名吹哨人和訴訟指控社交媒體公司將獲利置於用戶安全之上。

明年1月，美國將展開一場具有里程碑意義的審訊，指控Meta、TikTok、Snapchat、YouTube等平台設計應用程式使其具有成癮性，並刻意隱瞞平台造成的傷害。所有公司對此均否認，但Meta創辦人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg） 與Snap的老闆伊凡·斯皮格爾（Evan Spiegel）已被要求親自出庭作證。

該案件整合了數百起來自家長及學區的指控，是眾多類似訴訟中首批進入審理階段的案件之一，當中指控社交媒體導致心理健康惡化和兒童剝削。

另一宗案件中，州檢察官指控扎克柏格親自否決改善青少年福祉的提案，包括取消Instagram的「美顏濾鏡」，專家認為這些濾鏡助長身體畸形恐懼症與飲食失調。

前Meta員工莎拉·溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）、法蘭西絲·豪根（Frances Haugen）、阿圖羅·貝哈爾（Arturo Béjar）曾在美國國會作證，揭露他們在公司任職期間目睹的各種不當行為。

Meta則堅稱，公司一直努力創建工具以保障青少年網絡安全。

但整個產業近期也因錯誤資訊、仇恨言論和暴力內容遭到譴責。

例如，查理·柯克（Charlie Kirk） 遭暗殺的血腥影片在各平台迅速傳播，甚至出現在未主動搜尋的用戶面前。伊隆·馬斯克（Elon Musk）已經就要求社交平台（包括 X）公開打擊仇恨言論措施的法律，對美國多州提起訴訟。而Meta今年早些時候因宣佈取消事實核查員而遭到強烈批評。

美國國會出現罕見的跨黨派共識，決心約束科技巨頭。

去年的一場聽證會上，一名議員要求扎克伯格向在場的喪親家庭道歉，其中包括塔米·羅德里格斯（Tammy Rodriguez），她11歲的女兒塞琳娜（Selena）在Instagram與Snapchat遭性剝削後自殺。

「這就是我們投入大量資源的原因，我們將繼續推動全產業努力，確保沒有人再經歷你們家庭所承受的痛苦，」扎克伯格說。

公眾質疑與私下遊說

然而，許多專家、立法者、家長，甚至孩子們都提出廣泛的批評，他們認為社交媒體公司逃避真正的行動與責任。

在澳大利亞考慮並制定禁令期間，這些公司鮮少公開表態。

史蒂芬·希勒說：「逃避公共討論……只會滋生更多懷疑與不信任。」

但私下裡，這些公司積極遊說政府。伊凡·斯皮格爾曾親自與澳大利亞通訊部長安妮卡·威爾斯（Anika Wells）會面，她還透露YouTube曾派出全球知名兒童娛樂團體「搖擺家族」（The Wiggles）為其遊說。

在精心措辭的公開聲明中，部分公司試圖將責任轉嫁他人。Meta（Facebook的母公司）與Snap（Snapchat的母公司）都表示，主要應用程式商店的營運商——即蘋果公司（Apple）與谷歌公司（Google）——應負責年齡驗證。

許多公司還認為政府越權，主張父母最了解孩子們，應由家長決定青少年是否能使用社交媒體。

澳大利亞不僅將年齡限制提高至16歲，還首次拒絕父母同意的例外條款，使其法律成為全球最嚴格的規範。

Meta在給BBC的聲明中表示：「雖然我們致力於履行法律義務，但我們一再對此法案表達關切……更好的方式是立法賦予父母批准應用程式下載並驗證年齡的權力，讓家庭——而非政府——決定青少年可使用哪些應用程式。」

當被問及為何政府不接受這種理由、為何除了禁令外別無選擇時，威爾斯表示，科技公司早有充足時間改善做法。

她補充說，其他國家領袖也持相同看法，並向她尋求協助，包括歐盟、斐濟、希臘、馬爾他等。

丹麥和挪威已開始制定類似法律，新加坡和巴西也在密切關注。

「我們很高興成為第一個國家，我們為此感到自豪，並準備協助任何其他有意採取這些措施的司法管轄區，」威爾斯說。

亡羊補牢，為時太晚？

賓夕法尼亞大學華頓商學院（University of Pennsylvania's Wharton School）行銷學教授皮娜爾·伊爾迪里姆（Pinar Yildirim）指，隨著澳洲禁令迫近，壓力促使各家公司推出號稱更安全的青少年版本產品。

畢竟，澳大利亞是社交平台的重要市場。在10月的國會聽證會上，Snapchat表示其在澳洲約有44萬名13至15歲用戶；TikTok稱約有20萬未滿16歲的帳號；Meta則表示Facebook與Instagram合計約有45萬名。

專家指出，這些公司也急於確保不失去其他更大市場的用戶。

前Meta工程師阿圖羅·貝哈爾在集會上發言

今年7月，YouTube宣佈推出人工智能（AI）技術，藉由估算用戶年齡來識別未滿18歲者，並更好地保護他們免受有害內容影響。

Snapchat為13至17歲用戶提供特殊帳號，預設啟用安全與隱私設定。

去年，Meta推出Instagram Teen帳號，將未滿18歲用戶置於更嚴格的隱私與內容設定，旨在限制不必要的聯絡或暴露於露骨內容，並在美國展開大規模行銷活動。

伊爾迪里姆說：「如果它們能為這些用戶創造更受保護的環境，理論上可以減小部分傷害。」

然而，批評者並不滿意。Meta吹哨者之一的阿圖羅·貝哈爾，曾牽頭在9月發表一份研究報告，發現Instagram Teen帳號的新安全工具中，近三分之二無效。

他告訴BBC：「關鍵問題在於，Meta與其他社交媒體公司並未實質解決青少年遭受的傷害。」

在壓力下，這些公司試圖表達它們正善意遵守澳洲的禁令，儘管不同意該政策。

但分析人士指出，它們希望各種障礙，包括法律挑戰、技術漏洞和禁令的意外後果等，能強化反對類似措施的理由。

奈特·法斯特教授則指出，這些公司「對事情進展的順利程度有相當大的影響力」。

史蒂芬·希勒表示同意：「它們有動機在遵守和不完全遵守之間走鋼索，避免讓其他國家認為『太好了，這行得通，我們也來做』。」

前Facebook澳洲區總裁史蒂芬·希勒表示，社群媒體公司一直迴避就禁令進行公開討論。

對於嚴重違規行為，最高罰款可達4,950萬澳元（3,300萬美元，2,450萬英鎊），這或許可以被視為經營成本。卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）行銷學教授阿里·萊特曼（Ari Lightman）說：「這只是九牛一毛」，尤其對那些渴望鎖定下一代潛在用戶的巨頭而言。

儘管政策執行仍存疑慮，但希勒認爲對社群媒體來說是一個「繫安全帶的時刻」。

「有人會說，壞的規範比沒有規範更糟，有時確實如此，但我認為在這種情況下，即使是不完美的規範，也比什麼都不做或維持現狀更好，」他說。

「也許它會奏效，也許不會，但至少我們在嘗試做點什麼。」