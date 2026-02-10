澳大利亞學者：中國不只武嚇台灣 還有一支法律戰部隊
[Newtalk新聞] 隨著2027年逼近，中國侵略台灣的威脅也引起更多專家重視。澳大利亞戰略政策研究所資深分析師Nathan Attrill與資訊分析師Shelly Shih指出，中國不僅建立了一支軍隊來脅迫台灣，還建立了一支法律戰部隊來恐嚇和約束台灣。
Atrill和Shih指出，北京的法律戰策在2025年略發生了決定性的轉變，從主要以宣言式威脅為主轉向積極執法。其目標並非尋求法律解決，而是威懾：提高參與台灣民主進程的個人代價，並以法律為幌子使脅迫行為正常化。
一個明顯的跡像是，光是2025年，中國大陸對台灣公民的拘留和限制就急劇增加。儘管北京將這些拘留描述為例行執法，但這種模式表明了一種蓄意的策略：利用模糊或政治化的「國家安全」指控來恐嚇台灣公民，阻止他們前往大陸旅行和與大陸接觸，並發出信號：如今，台灣身份本身也面臨著法律風險。
根據台灣陸委會的數據，台灣公民失蹤、被拘留問詢或人身自由受到限制的案件數量，從2024年的個位數上升到2025年的兩位數。截至11月底，陸委會和海峽交流基金會共收到221件案件報告，而2024年全年僅有55起。
2024年1月至2025年11月，台灣公民在中國大陸失蹤、被拘留問詢或人身自由受到限制的新增案件數量（按月統計）。
Atrill和Shih指出，這一趨勢與更公開的法律升級同時出現：北京開始「起訴」所謂的台灣「分離主義者」。中國當局越來越多地模擬對境外人士啟動正式刑事訴訟程序。這種做法明確主張域外管轄權：中國共產黨可以調查、列入名單並懲罰台灣公民，無論其國籍、居住地或是否符合國際法。這些行動旨在壓制政治言論，限制國際社會與台灣的互動，並表明支持台灣民主將付出個人代價。
2025年最引人注目的例子是針對台灣立法委員兼公民社會領袖沈伯洋的行動。沈鵬是法學學者，也是研究中國影響力運作的知名學者，同時也是黑熊學院的創始人之一。黑熊學院是一個專注於民主韌性的民防和公共教育機構。 2025年10月下旬，重慶市公安局宣布對沈伯洋展開刑事調查，指控其涉嫌「分裂國家」，並透過其公民活動宣揚「台獨」。中國官方媒體更進一步，暗示沈某可能面臨國際追捕，包括透過國際刑警組織，即使缺乏管轄權或可信的法律途徑。
Atrill和Shih指出，此舉標誌著中國法律戰策略的演變。人權組織正確地將此案描述為跨國鎮壓，但其戰略意義遠不止於此。北京不再依賴黑名單或像徵性的旅行禁令，而是公開點名具體的警察機關，援引刑法，並宣稱法律程序已經啟動。合乎邏輯的下一步是將這項程序國際化：尋求國際刑警組織的紅色通緝令，試探引渡安排，並向第三國施壓，要求其承認中國國內法在境外具有強制執行力。
北京對其所謂「頑固的台獨」分離主義分子名單的管理也印證了這一點。 2025年，名單上僅新增了一個實體。當局橫向擴大了懲罰範圍，將家庭成員和相關企業也納入其中。今年6月，台灣自行車供應商SICUENS International受到懲罰性措施，該公司與2024年被列入製裁名單的沈伯洋之父有關。此舉傳遞的訊息很明確：政治活動不僅會為個人帶來法律和經濟後果，還會影響他們的家庭和商業網絡。
同時，北京日益將「台獨網軍」的說法付諸實踐。這並非指一個真實存在的組織，而是一個靈活的法律和政治標籤，用來將民主言論、網路活動、媒體評論和網路活動混為一談，將其視為單一的「分離主義」威脅。
2025年，國家安全部和其他中國政府機構多次聲稱破獲了由台灣支持的網路影響力行動，並在未經獨立核實的情況下點名個人和公司。福建當局更進一步，發布懸賞通告，並對涉嫌參與心理戰和網路操縱的人員進行公開點名羞辱。
Atrill和Shih指出，這些行動在中國境外不具法律效力，但這並非重點。作為法律戰的工具，它們有三個目的。首先，它們以執行國內法律為幌子，為北京的強制措施辯護。其次，它們模糊了合法政治表達與犯罪行為之間的界限，從而增加了記者、活動人士和網路紅人所面臨的法律風險。第三，這強化了北京的論調，即台灣的民主本身就是一個敵對的假訊息製造者，而非一個合法的政治體制。
Atrill和Shih指出，對於政策制定者而言，其意義顯而易見。法律戰不再是北京對台戰略中的輔助手段，而是施壓的核心工具。認識到這一轉變並做出回應，透過更清晰的外交信號、協調應對跨國鎮壓以及支持台灣的法律韌性，對於未來幾年維護兩岸穩定至關重要。
更多Newtalk新聞報導
(影) 義大利運鈔車劫案震撼現場! 搶匪偽裝警察公路攔截 還動用炸彈爆破
美偵察機入侵領空伊朗不敢打? 美軍恐開打 哈梅內伊向人民喊話展決心
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......