澳大利亞情治首長：中國間諜威脅企業和關鍵基礎設施

澳大利亞安全情報局局長柏傑斯 圖：取自維基百科 By Unknown author - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4YqS_Av--58 – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY-SA 4.0

[Newtalk新聞] 澳大利亞安全情報局（ASIO）局長柏傑斯（Mike Burgess）今（12）日在墨爾本的一個商業論壇提出警告，中國網路組織正試圖入侵澳國在內的西方國家關鍵基礎設施，並竊取智慧財產權、削弱企業以獲取戰略優勢，在選舉或重大國家決策期間製造混亂，或阻礙澳大利亞在衝突中支持盟友的能力。

除了表示澳大利亞政府將嚴加防範外，柏傑斯也敦促企業領袖加強各自的系統安全，保護敏感資料。

柏傑斯警告說，大國競爭正在助長「前所未有的間諜活動」，預計這將為澳大利亞經濟在2023-2024會計年度造成澳幣125億元（約新台幣2527.31億元）的損失。

柏傑斯點名中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）和「伏特颱風」（Volt Typhoon），這兩個組織都曾攻擊過澳洲和美國的電信網路。

他以「伏特颱風」攻擊支持美國在關島軍事存在的網絡為例，指出這些駭客入侵了美國的關鍵基礎設施網絡，為潛在的破壞行動做好準備。

柏傑斯說，「這些入侵使中國能夠關閉電信和其他關鍵基礎設施。」「是的，我們也看到中國駭客在探測我們的關鍵基礎設施。」

這些嘗試的目標是水務、交通、電信和能源網絡，他形容這些活動「高度複雜」，旨在獲得對系統的持續、不被察覺的存取權限。

「一旦他們滲透到你的網絡，他們就會積極主動地繪製你的系統地圖，並試圖保持持續的、不被察覺的存取權限，以便在他們選擇的時間和地點進行破壞活動。」

柏傑斯說，「關鍵基礎設施任何部分的癱瘓都可能造成毀滅性後果。」「想像一下，如果某個國家癱瘓了所有網路會造成怎樣的後果？或是在熱浪期間切斷電力供應？或污染我們的飲用水？或者癱瘓我們的金融體系？ 」

「網路攻擊關鍵基礎設施，每次事件將造成經濟11億澳元的損失。」「一場持續一周、波及整個經濟的癱瘓將造成60億澳元的損失。」

柏傑斯強調，企業也必須保護自身資料。

