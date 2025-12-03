澳大利亞房產買氣升！ 「瑞地國際」正式插旗台北

瑞地國際地產舉辦說明會，左為台北分公司執行長張左昇，右為澳洲總部銷售總監暨合夥人林璐。

受到打房政策影響，台灣房市交易低迷，不少投資人將目光轉向海外不動產，其中澳大利亞因法規相對嚴謹、資訊透明、採永久產權制度，因而收到投資人青睞。耕耘墨爾本市場的跨國房產平台「瑞地國際」(NORD International)，也看好台灣海外置產商機，近日宣布成立台北直營分公司，同步導入集團最核心的「一站式跨國服務」。

在全球資產重新洗牌的時代，海外房地產業者選擇將跨國服務前移至台灣，除了象徵著台灣高資產族群資產配置進入新階段：從追求報酬率，走向追求更具長期價值、能跨越週期的國際資產。

「瑞地國際」(NORD International) 總部設於墨爾本市中心，成立3年多、耕耘墨爾本市場。今年在台北、新竹舉辦多場說明會後，意識到台灣市場不僅財富累積雄厚，更具備成熟國際視野，因此決定在台灣成立直營分公司。

瑞地國際地產台北分公司執行長張左昇表示，澳大利亞預售屋採完善的訂金與律師信託制度，保障海外買家資金安全。購屋流程分為兩階段訂金：先以約新台幣4萬元(或澳幣2000元)支付「預收訂金」，用於保留特定房型，可匯入台灣瑞地國際地產公司帳戶或澳大利亞律師信託帳戶。

確定購買後，買方將正式10％訂金匯入「建商委任律師事務所的信託帳戶」，建商無法直接動用，資金由持牌律師監管，具第三方公正性。

信託制度可避免海外常見的購屋糾紛等風險，澳大利亞以工程進度向銀行請款，資金流向透明、安全性高。「瑞地國際」購房流程包括：保留房型→家庭討論→匯預收訂金→出正式合約→支付10％至律師信託帳戶→確認雙方律師→保存合約與匯款文件→等待完工並於交屋支付最後90％尾款。此制度為海外投資者提供高度保障，降低成為「海外孤兒」的風險。

