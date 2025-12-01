澳夫婦錄取大堡礁「守島員」 工作包山包海還需保育經驗

這裡是澳洲大堡礁島嶼群中的洛島，距離道格拉斯港15公里，島上除了有昆士蘭數一數二老的燈塔，10月還有了新島主——卡麥隆夫妻。

島嶼看守人唐卡麥隆說：「我們真沒預期會選上，但很驚喜，居然成功了。」

卡麥隆夫妻來自塔斯馬尼亞，兩人曾住帆船上12年環遊世界，首次登洛島就是來面試的。

唐卡麥隆表示，「島比我想的還小一點，若有計步器，我在島上來回巡視，一天步數肯定比在家多。」

住在美得像明信片的小島上一年，聽起來浪漫，現實卻是校長兼撞鐘，維修基礎設施、掃廁所、清雜草、協助旅遊運營、統計鳥類數目等等，工作範圍包山包海，而且全年無休。

廣告 廣告

唐卡麥隆透露，「有時得要土法煉鋼，自己想辦法，這沒大型五金行，隨時可以買。」

換句話說，要當島主不但得吃苦耐勞，還要有手作能力，同時具備保育經驗，因為洛島海域有超過150種珊瑚礁。

前任看守人柯林馬森指出，「這裡具國際重要性，外海珊瑚礁有許多研究。」

不但是浮潛天堂，洛島一年四季都是鳥類大爆發，鳥聲不絕於耳，晚上還大聲到有如交響樂，所以前任島主良心建議，睡覺要戴上耳塞。

前任看守人蕾娜塔馬森說道，「隨季節變化，島上生態有驚人多樣性，不論是海洋生物還是鳥類。」

看守洛島一年薪水多少，這回官網沒明說，根據前幾年合約，年薪約新台幣200到250萬間，不過貼近島嶼生態的機會無價。

島嶼看守人李卡麥隆說：「我堅信如果一直坐著不動，很快就會老，我還不想變老。」

更多公視新聞網報導

澳洲發現長度達40公分新種竹節蟲 打破當地昆蟲已知重量紀錄

