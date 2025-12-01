澳將成立「國防交付署」 加速軍購效率

記者施欣妤／綜合報導

澳洲副總理兼防長馬勒斯1日宣布國防部重大改組，將成立「國防交付署」（Defence Delivery Agency，DDA），加速澳洲國防採購效率與確保成本效益，以提升澳洲整體國防能力，同時加強本土國防工業基礎。

50年來最大規模國防改革

馬勒斯與國防工業部長康洛伊共同宣布這項變革，表示將透過新機構精簡澳洲國防採購流程、減少預算超支與時程延宕等問題。這是澳洲約50年來最大規模國防改革，馬勒斯表示，在總理艾班尼斯政府擴大國防預算與投資之際，必須建立適當架構與制度，以更有效率方式應用國防預算，加速國防軍獲得所需能力。

定位獨立機關 簡化決策層級

澳洲國防部指出，「國防交付署」將由目前的「能力採購與維持小組」、「導引武器與爆炸軍械小組」與「造艦與維保小組」3個單位整併而成，並任命一名「國家軍備總監」（National Armaments Director）領導。根據計畫，明年7月1日先成立「國防交付小組」（Defence Delivery Group），1年後的2027年7月1日正式轉型成為獨立的「國防交付署」。

馬勒斯說，「國防交付署」將具備獨立性，並直接向國防部長報告，以更協調、整體的方式建置國防能力及本土工業基礎。澳洲國防部長期以來被批評層級過多、成效不彰等，馬勒斯今年6月展開評估，積極改革國防採購流程。