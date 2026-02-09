澳德重視台海和平 外交部：已是全球共識

台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前