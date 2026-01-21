澳採購新一代「兩棲後勤載具」 適應多樣化地形

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Naval Today」19日報導，澳洲政府耗資1.25億澳元（約新臺幣26.58億元），採購新一代「兩棲後勤載具」（AV-L），希冀藉其優異地形適應能力，支援兩棲部隊作戰。

報導指出，澳洲海事系統公司Birdon將為澳洲陸軍打造1輛AV-L原型車及15輛量產車，用以取代舊型的美製LARC-V水陸駁運車。透過AV-L現代化的機動性、酬載、兩棲能量，支援澳洲「大地8710」計畫下大幅擴編的兩棲部隊遂行作戰任務。

AV-L採車輛結合船舶構型，無須準備即可穿梭路面、沼澤、海上等多種環境；在陸地以輪子驅動，在水中則以水噴射系統推進。Birdon強調，AV-L結合多項先進設計特性，包含靈活的水陸操控能力、應澳洲氣候強化抗腐蝕能力、牽引力與車胎氣壓控制系統等，還具備可觀酬載與起重吊臂，可支援作戰任務，以及人道救援任務。

「大地8710」計畫目標在擴增大型與中型登陸運輸艇，以增進澳軍投射能量，可將重型裝備運往灘頭作戰，並透過AV-L發揚優異兩棲性能，協助運載支援裝備、物資等，支援友軍作戰任務。

AV-L具優異兩棲能力與酬載，將成為澳軍投射任務的重要支援能量。（取自Birdon網站）

AV-L可發揚運輸能力，協同友軍作戰。（取自Birdon網站）