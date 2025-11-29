澳智庫：解放軍空海戰力大幅提升 美軍印太優勢「縮減至2/3」

《新聞周刊》（Ｎewsweek）引述澳洲羅伊研究所（Lowy Institute）最新發布的年度亞洲實力指數報告指出，大陸正迅速縮小與美國在印太地區的軍事力量差距。該智庫表示，「2025年，美國在軍事能力方面的領先優勢僅為2017年的三分之二」，顯示大陸軍力快速提升。

陸首艘電磁彈射航母「福建艦」日前正式入列服役。（資料照／新華社）

報導指出，在大陸國家主席習近平領導下，大陸已明確提出在2049年前建立「世界級」軍隊的目標，並持續強化其區域軍事態勢，同時獲取旨在提高美國介入潛在衝突成本的能力。作為回應，美國增加了聯合軍事演習的頻率，並擴大對區域夥伴的武器銷售和部署，但北京警告這些舉措具有破壞穩定的性質。

羅伊研究所在其年度亞洲實力指數中寫道：「中國持續削弱美國在軍事能力方面的優勢。」該智庫評估了27個政府的相對影響力，使用包括國防支出、武裝部隊規模和結構、武器平台、技術能力和亞洲軍事態勢等類別的加權分數。

研究報告指出，大陸的軍事進步主要來自於空中和海軍戰力的發展。報告還引用分析人士的觀點，認為北京在技術和維持能力方面有所提升，特別是在遠程系統和區域拒止能力方面。報告作者寫道：「雖然華盛頓的戰略焦點是全球性的，但北京的軍事資源集中在更接近本土的區域。」

殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦飛行甲板。（資料照／新華社）

根據該指數，俄羅斯被評估為擁有第三大軍事優勢，得分為55.4，其次是印度（48.0）和南韓（33.2）。美國在「防禦網絡」類別中保持顯著優勢，該類別評估聯盟、武器轉移和國防外交作為力量倍增器。在這一領域，美國以81.4分領先，澳洲（62.6）和日本（56.5）分別排名第二和第三。大陸的得分為18.9，遠遠落後，在防禦網絡強度排名中位列第八。

在2025年，美國雖然失去了一些優勢，但仍以80.4分的總分位居亞洲實力指數榜首。該指數根據經濟能力、軍事能力、韌性、未來資源、經濟關係、防禦網絡、外交影響力和文化影響力等綜合實力對國家進行排名。美國和大陸（73.7分）是榜單上僅有的兩個超級大國，印度（40分）是亞太地區更廣泛範圍內唯一的主要強國。排在前五名的還有日本（38.8分）和俄羅斯（32.1分），兩者都被羅伊研究所歸類為中等強國。

報導結論稱大陸憑藉其產量已與美國相匹敵的國防工業，正以驚人的速度持續擴展其軍事能力。美國在工業產能方面落後，且同時應對全球多個現有和潛在衝突區域，能否在印太地區保持其軍事態勢仍有待觀察。

