澳槍手曾赴菲！菲軍急呼：不應揣測 外界懷疑「伊斯蘭國」仍未被菲殲滅

編譯林浩博／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘恐攻的父子檔槍手，曾於11月遠赴菲律賓南部的民答那峨島。菲國軍方趕緊出面澄清，強調並無證據證明兩人此行與恐攻相關。

民答那峨島長年飽受伊斯蘭叛亂所苦，8年前的馬拉韋（Marawi）圍城戰，更讓整座城淪為廢墟，儘管軍方宣稱戰勝了恐怖主義，但當年許多真相仍未浮出水面。

澳洲邦迪海灘槍擊案現場，嫌犯所遺留的汽車赫見伊斯蘭國旗幟。（圖／翻攝自X平台 @LeMediaPolitiFR）

不要過度揣測

兩名槍手曾去菲律賓的訊息，於16日為澳洲警方所披露，隨即為菲國移民局所證實。據移民局說法，兩人於11月1日自雪梨飛抵菲國，最終目的地都是民答那峨的納卯市（Davao），他們待了近一個月，直至28日才返國。

廣告 廣告

菲國軍方趕緊出面表示，沒有可信資料證明，槍手到當地與恐怖組織相關。另據菲國媒體《馬尼拉公報》報導，澳洲當局稱兩人至當地接受軍事訓練，菲國軍方同樣強調無法證實。

淪為廢墟的馬拉韋

菲國軍方大動作澄清，背後恐怕是擔心，自己8年前打敗恐怖主義的說法被打破。兩名槍手打著「伊斯蘭國」旗號，而在民答那峨島叛亂的武裝團體，同樣是向「伊斯蘭國」效忠。

2017年5月，兩個恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）與「馬巫德」（Maute）聯手，攻佔了穆斯林城市馬拉韋，軍方發動長達5個月的圍攻，才終於把城市奪回，但城市也已被炸平。

菲國媒體Rappler於馬拉韋圍城8周年之際，重回當地，依然滿目戰後所留下的廢墟，數以千計家庭仍只能窩居在臨時避難所。重建工作遲緩又失衡，報導批評整座城市遭到了拋棄。

菲律賓南部的馬拉韋市，2017年5月遭到伊斯蘭國相關組織攻占，在之後五個月與政府軍的交戰中，整座城市被夷為平地，徒留廢墟。（圖／翻攝自X平台 @thecitypostph）

真相被遮掩

Rappler訪問了當年冒死在戰區採訪的記者，只發現軍方一直想掩蓋真相。攝影記者賽佩（Fernando Sepe Jr）回憶，當他們在附近大樓找好角度拍照，就遭到軍隊阻攔，「結果大多數戰場的照片與影像都出自軍方」。

那時民答那峨島為時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下達了戒嚴令，記者去現場會受到限制，要發送的消息都會受到審查，消息如無法證實，也只會收到重複的官方聲明。戰地記者林高（Ed Lingao）直言，馬拉韋戰役改變了菲國的戰爭報導方式，「菲律賓記者以前在戰區，可是通行無阻，可以取得最前線的畫面，但馬拉韋不一樣，軍方有系統地加以阻撓」。

記者們是不斷請求軍隊的指揮官，才終於在9月底能夠走到橋上，拍攝了城市的毀壞樣貌。

馬拉韋圍城戰造成35萬居民流離失所，800名武裝份子和162名政府軍人員陣亡，但罹難的平民人數卻仍說不清。8年過去了，詢問軍方，仍只獲得1000至2000人受困，1000人獲救的模糊數字，而且並無獨立的第三方予以確認，顯然真相的追尋依然漫長。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

澳洲邦迪槍擊再見「伊斯蘭國」旗幟 《華郵》分析鼓動孤狼式攻擊手法

澳洲血案…英雄奪槍前曾交代遺言：是為救人而死！知「恐失左臂」仍無悔

買咖啡遇屠殺！邦迪槍案英雄為敘利亞裔穆斯林 手無寸鐵仍決定肉搏槍手

邦迪海攤槍案15死！納粹大屠殺倖存者躲不過仇恨死劫 為妻擋子彈身亡

