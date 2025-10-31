澳洲世紀洪災重創 二度發放善愛循環

最近在迎接春天的澳洲，已經出現異常的高溫，氣候變遷對世界各地的人們，帶來的影響越來越劇烈。五月下旬，在澳洲東南部新南威爾斯，發生了五百年一遇的大洪災，雪梨慈濟志工在災後兩個月，先前往其中一處重災區溫厄姆，進行第一梯次的發放，十月分則到米切爾斯島，再為極有需要的75戶家庭給予援助，很多受災民眾得知台灣花蓮也深受水患之苦，大家都樂於慷慨解囊，希望讓互助的這分愛不斷擴散。

香積志工排排站，每個人都有自己職掌的崗位，這是雪梨慈濟志工，為五月分發生在新南威爾斯州的洪災，所舉辦的第二梯次發放。

志工 江珮秀：「(我們準備)豆包壽司，然後還有這個是，串燒，另外一個我們就是準備了，小的漢堡 素食的漢堡。」

五月下旬，澳洲東南部新南威爾斯 發生五百年一遇的大洪水，距離雪梨約莫三小時車程的米切爾斯島，是重災區之一，慈濟志工七月在 溫厄姆 舉辦過第一梯次發放，這個月則在這裡進行第二梯次援助。

慈濟澳洲分會執行長 宋以剛：「今天我們來這裡幫忙，就像我們之前援助溫厄姆，那裡的洪水災民一樣，我們是一家人 我們愛你們所有人。」

事實上，洪災已經過了5個月之久，因此有些原本登記要接受幫助的家庭，也取消了他們的需求，希望這分愛，能轉給社區裡其他更有需要的人。

受災戶 Michael Fitzerald：「我是退休的殘障人士，我很感激你們在這裡幫助大家，因為我們這邊確實需要幫助，非常謝謝你們 非常感激。」

受災戶 Karen Hardy：「說實在的 我從未見過像，你們這樣(有慈悲心)的人，很了不起 衷心感謝你們。」

志工 Joyce：「最後面我們發物資卡的時候，當對方(受災戶)知道 這次他，有多少(金額)的禮物卡的時候，他馬上整個人也是 就眼睛，全部都是眼淚 然後我當下，也是想說 愛真的不需要語言。」

志工除了提供受災戶實質的幫助，他們也透過影片，向與會者募愛，看著畫面中花蓮光復鄉災後的情景，不少人都感同身受，也掏出小錢，讓互助的愛不斷循環。

