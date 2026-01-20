澳洲世遺卡麗島傳命案！加籍嫩妹陳屍海灘「10隻野狗包圍」

澳洲昆士蘭卡麗島（K'Gari，原名Fraser Island）近日發生一起死亡事件，一名19歲加拿大籍女子19日在海灘上被發現遺體，現場有10隻野生澳洲野犬（Dingo）包圍，警方正釐清死因。據昆士蘭警方說明，該女子近期在當地背包客旅館工作，已居住六週，並與一名同鄉友人同行。

19歲加籍女背包客陳屍澳洲世遺卡麗島海灘。（示意圖／翻攝澳洲旅遊局官網）

據《CNN》、《美聯社》等外媒報導，當地警方指出，事發當地時間清晨5時，女子曾向周遭人士表示將前往海灘晨泳。約一小時後，兩名男子駕車經過，於Maheno船骸附近海灘發現約10隻野狗圍繞著女子遺體。警方形容現場景象「極度驚悚且令人創傷」，但強調目前尚未確認野狗是否為致命主因，仍待進一步鑑識。

廣告 廣告

昆士蘭警方督察保羅·艾吉（Paul Algie）在記者會中表示，女子遺體確實「遭野狗觸碰與干擾」，但尚無法判定是否與死因有直接關聯。他並補充，野狗為當地原住民及居民重要的文化象徵，但同時也須視為野生動物，旅客應避免接觸或餵食。

女死者被發現時四周圍繞10隻澳洲野狗。（示意圖／翻攝澳洲旅遊局官網）

卡麗島為聯合國教科文組織世界遺產，位於澳洲東岸，每年吸引大量遊客。警方指出，島上社區對此事件感到震驚與悲痛，並已通知加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）協助聯繫死者家屬。

目前女子遺體已送返澳洲本土，預定於當地時間21日進行驗屍。警方將持續調查，並呼籲所有遊客遠離野狗，尊重其生態習性。

延伸閱讀

台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君曝台積電未來投資布局

日美敲定5500億美元投資首批名單 軟銀資料中心計畫入列

參選台北市長？鄭麗君：考古題回答超過10年