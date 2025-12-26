澳洲交換生初抵臺即遇「行李驚魂」 警主動陪尋助異鄉學子找回全部家當

【警政時報 江雁武／台中報導】一名年僅 17 歲的澳洲籍王姓交換學生，日前首次踏上臺灣準備展開求學生活，未料才剛下客運，便發現隨身托運行李未被卸下，整只行李箱連同全部生活用品被客運誤載離站，讓他在語言不通、尚未辦理手機門號的情況下，當場陷入焦急無助的窘境。所幸臺中市政府警察局第一分局公益派出所員警即時伸出援手，陪同一步步查找，最終順利尋回行李，化解這場異鄉「驚魂記」。

人生地不熟也不孤單，客運誤載行李 公益警暖心助外籍生。（圖／記者澄石翻攝）

警方表示，王生當日自桃園搭乘客運南下臺中，準備前往國立中興大學報到，於西區臺灣大道二段與美村路口 SOGO 站下車時，發現行李未隨車卸下，客運已駛離站點。由於初來乍到、人生地不熟，加上尚未申辦臺灣手機門號，王生只能向鄰近百貨公司的保全人員借用手機報案，神情相當慌張。

中市警一分局公益派出所員警吳佳侖、曾筱婷接獲通報後立即趕赴現場，耐心安撫王生情緒並了解經過，隨即嘗試聯繫客運客服及站務單位，惟一時未能取得即時回應。為避免行李再被轉運或遺失，員警當機立斷，主動陪同王生前往統聯臺中總站逐一清查車輛與行李存放區，並比對車次資料。

在員警與王生耐心查找下，終於在總站內尋獲該只被誤載的行李箱。當王生確認行李完好無缺時，原本緊繃的情緒瞬間放鬆，頻頻向員警表達感謝，直呼「太幸運了」。警方隨後也協助他搭乘計程車，順利銜接後續行程，讓其能安心完成報到，為在臺求學生活揭開溫暖序幕。

中市警一分局提醒，民眾搭乘客運或大眾運輸工具時，下車前務必再次確認托運行李是否已卸下；如不慎發生遺失或其他突發狀況，請立即撥打 110 報案，警方將即時提供協助，守護民眾與來臺外籍朋友的安全與權益。

