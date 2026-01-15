澳洲交換生老鼠藥案 涉案人另被控殺夫不起訴

（中央社記者林長順台北15日電）楊姓女子因不滿澳洲男大生蕭里欲獨自返回澳洲等原因，多次將老鼠藥摻入飲食中，北檢依殺人未遂罪起訴，求處8年以上徒刑。楊女另被控以老鼠藥殺害英籍丈夫，北檢今天依罪嫌不足，不起訴。

檢警調查，楊女於民國112年1月間因英國籍丈夫突發惡疾死亡，為尋求感情慰藉，多方參與社交活動，同年1月17日結識時年23歲，在北部某大學就讀中文學程的澳洲籍留學生蕭里（Alex Shorey），2人頻繁碰面，楊女對蕭里頗有好感。

蕭里於112年3月間已結束中文學程，決定提前返回澳洲。楊女為拖延蕭里，將毒物撲滅鼠等藥物摻入葡萄果汁等飲食，蕭里父親將兒子送往北醫救治。

楊女在蕭里的行動電話中發現蕭里與其他女子合照後，心生妒忌怨恨，接續於112年4月30日至5月2日前，藉由照護之便，再度在飲食、藥物或點心下藥，讓蕭里病情惡化。蕭里母親發現老鼠藥空瓶，不再讓兒子服用楊女提供的藥物，隨後搭醫療專機返回澳洲。

台北地檢署於113年12月間依殺人未遂罪起訴楊女，並求處8年以上徒刑，案件正由台北地方法院審理中。

另外，1名英籍男子於113年1月間來台尋找失聯多時的哥哥，透過熱心民眾帶到台北市警察局請求協助；警方得知英籍男子的哥哥和台籍妻子楊女幾年前抵台居住後，就和家人長期失聯，擔心遭遇不測，所以特地來台尋親。

警方透過英籍男子提供的資料，查出他哥哥的妻子竟是涉及蕭里案的楊女，隨即聯繫承辦檢察官，循線查出英籍男子的哥哥已於112年1月間離世，報請北檢指揮偵辦。

楊女在偵查時表示，她與英籍丈夫在國外有結婚，在台灣沒有婚姻關係或登記，她於111年12月間因丈夫表示不舒服而陪同就醫，醫師說有尿道炎，她沒有提供老鼠藥或其他毒物給丈夫，並未下毒，丈夫死亡當天她很傷心，記得有說不要解剖，其餘事情是家人幫忙處理。

檢察官偵辦期間，調閱死者的診斷證明書、司法相驗通報單、死亡證明書等資料，並傳喚醫師、禮儀師等人說明，發現無法證明死者生前就醫時有無攝入老鼠藥等有毒藥物，無法確認死因，且死者遺體已火化，無法檢測出毒品成分，依罪嫌不足，將楊女不起訴處分。（編輯：蕭博文）1150115