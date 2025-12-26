澳洲交換生行李烏龍遭載走 千迴百轉尋回

▲公益派出所員警吳佳侖、曾筱婷陪同王生前往統聯臺中總站逐一尋找相關車輛及行李。經員警與王生耐心翻查、比對車次後，終於在總站內找到那只被誤載的行李箱。（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 一名17歲澳洲籍王姓交換生日前甫抵臺灣，準備至中興大學報到，卻在下客運後發現司機忘了卸下行李、就這樣把他的全部家當載走！王生語言不熟又尚未申辦門號，情急之下向保全人員借電話報案，公益派出所警員迅速到場協助，幾經轉折最終在統聯臺中總站幫王姓學生尋回行李。

王姓澳洲籍學生日前日搭乘客運從桃園前來臺中，準備至中興大學辦理報到，於西區臺灣大道二段與美村路口SOGO站下車時，才剛轉身便發現托運行李未隨車卸下，客運已離站遠行。由於王生才剛抵臺未辦理手機門號，語言也不太熟悉，只能向一旁的百貨公司保全人員借手機報案，神情十分焦急。

公益派出所員警吳佳侖、曾筱婷獲報後火速抵達，在了解狀況後立即致電統聯客服與站務單位，但多次聯繫皆無法取得回應。眼看線索一度中斷，員警便主動陪同王生前往統聯臺中總站逐一尋找相關車輛及行李。經員警與王生耐心翻查、比對車次後，終於在總站內找到那只被誤載的行李箱。王生看到行李失而復得，情緒明顯鬆了一大口氣，並向員警連聲致謝。警方也協助載送王生至車站轉乘計程車，順利結束其抵臺後第一場「驚魂記」。

第一分局呼籲，民眾搭乘客運及大眾運輸工具時，下車前務必再次確認行李是否已卸下；如遇突發狀況，可立即撥打 110 報案，警方將協助處理，避免財物遺失或衍生不必要的困擾。



