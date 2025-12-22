澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元

西澳彩券公司「Lotterywest」。（圖／翻攝自Facebook／Lotterywest）

澳洲伯斯（Perth）1對夫妻抱回驚人的1,500萬美元（約合新台幣4.7億元）彩券大獎，但他們卻因為1考量騙孩子說，中獎金額只有1.5萬美元（約合新台幣47萬元）。

據澳洲媒體《PerthNow》報導，這對居住在珀斯北部、年約40多歲的夫妻檔，從伊朗移居澳洲後自行創業經營生意。妻子平時購買的是由電腦隨機選號的「Slikpik」彩券，但在2日澳洲第1個全國性的樂透彩券遊戲「Oz Lotto」開獎前，她決定改變策略。

這次她改用夫妻倆最喜歡的1組號碼下注，而這個決定，徹底改變了他們的人生。女子稱：「我在開獎當晚對獎時，簡直不敢相信自己看到的數字，甚至還請人工智慧聊天服務幫我確認我們是不是真的贏了1,500萬美元。一開始它說沒有……我原本興奮到不行，結果心情立刻跌到谷底。」

等丈夫下班回家後，他再次檢查彩券，並致電西澳彩券公司「Lotterywest」3度確認。女子表示：「我們發現中獎後，既吃不下晚餐也睡不著覺，腦海裡不斷浮現各種未來計畫。」

他們表示打算先清償房貸，並安排1次大型的家庭旅遊，但他們並不打算退休，也不會過度寵壞孩子。女子稱：「下次度假時，我們一定會住高級飯店，也會盡情血拚。但我們不會退休，而且只會告訴孩子我們中了1.5萬美元。金錢不是一切，我們希望孩子明白，人生必須像我們一樣努力工作。」

對此，「Lotterywest」發言人溫德（Zoe Wender）表示，拜「Oz Lotto」玩家之賜，彩券銷售已為西澳社區團體透過彩券補助計畫，募集超過9,200萬美元。

她指出，其中1筆200萬美元的彩券補助，正用於支持索倫托衝浪救生俱樂部（Sorrento Surf Lifesaving Club）的重建工程，讓該俱樂部能夠擴充服務，並持續為珀斯北部郊區居民，提供關鍵的救生與水域安全服務。

