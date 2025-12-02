澳洲債市將成黑馬？野村澳洲10年債ETF將開募

【記者柯安聰台北報導】美非農就業數字超乎市場預期，但旋又出現FED官員釋出降息訊號，市場預期聯準會至2026年仍具降息空間，美債殖利率可能再度下行。野村投信指出，根據歷史統計，近兩次美債殖利率大幅下滑期間，澳洲公債報酬率表現優於中長天期美國公債，遠高於短天期美國公債，顯示其防禦特性與收益潛力。國際貨幣基金（IMF）最新報告顯示，澳洲成功實現軟著陸，2025年GDP預估成長1.8%，2026年可望攀升至2.1%；通膨於2025年第2季降至2.7%，失業率維持低檔4.3%。在經濟穩健、結構改革持續推進，加上政府加碼重點產業、友善外資政策與基礎建設數位化，內需消費回升，產業升級與民生福祉同步提升，為澳洲公債後市提供強勁支撐。





近期國際金融市場波動加劇，隨著美國降息預期降溫，資金正積極尋求美債以外的配置選擇。在全球資產均衡配置的趨勢下，澳洲作為成熟市場的典範，具備3A評級優勢，信用風險極低。投資組合若適度納入澳洲公債，有助於分散風險並降低整體波動度。全台首檔澳洲債券 ETF─「野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）」將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，預計募集成立後，預訂2026年1月22日掛牌上市。



2025年即將進入尾聲，這一年對全球經濟的衝擊不亞於 2020 年疫情。回顧全年，川普政府4月推出「對等關稅」，象徵全球化時代告終，保護主義全面升溫；美元自年初以來重挫近10%，美國債務占GDP比重逼近130%，財政風險急速累積。科技供應鏈重組、美國與各國貿易摩擦升溫，讓投資人急尋一個貿易與財政更穩健的市場。而澳洲，或許正是最佳解答。為何澳洲在成熟市場中最具韌性？野村投信總經理黃宏治指出，現在投資澳洲公債正逢其時，澳洲擁有三大核心利多：



利多一：產業結構均衡，抗波動能力強

過去30年，澳洲GDP僅出現過一次輕微衰退，景氣波動遠低於美國、歐盟、日本。這得益於獨特的「三軸結構」：知識服務業占比超過7成，與成熟國家一致；自然資源產業占比達16%，在全球衰退時提供強大支撐，例如2009年金融海嘯期間，天然資源產值逆勢成長 5%；製造業與前兩者形成互補，讓澳洲在風浪中更穩健。



利多二：人口紅利領先成熟國家

受惠積極移民政策與較高生育率，澳洲人口年均複合成長率達1.5%，遠超其他成熟國家。目前人口逾2700萬，聯合國預測20年後將突破3100萬，人口成長支撐服務業、稅收與財政穩定。



利多三：多核心經濟體，結構互補

澳洲由6大州與2領地組成，東部3州（新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭）為金融與科技樞紐，貢獻GDP 7成以上；西澳與北領地則是礦業與能源出口重鎮；南澳州因國防與再生能源投資成長迅速；塔斯曼尼亞則以漁業與觀光見長。多元產業布局提升整體經濟韌性。根據彭博預估，澳洲GDP成長率將於2026年達2.2%、2027年達2.5%，顯著高於其他成熟國家。在保護主義浪潮席捲全球之際，澳洲憑藉內需動能、資源優勢與產業平衡三大支柱，展現罕見的經濟韌性，成為新時代最值得關注的成熟市場。









整體而言，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，澳洲公債在全球資金配置中持續走強，憑藉AAA信用評級與制度透明化，成為兼具避險與收益的首選。加上澳洲公債交易量持續攀升，內外資積極布局，市場熱度不斷升溫。在就業市場穩健的背景下，澳洲央行（RBA）維持溫和降息態度，進一步強化公債吸引力。澳洲公債市場規模已達銀行信貸的80%，並持續擴張，政府與金融科技合作強化造市能力，提升中長期流動性。面對全球金融市場波動加劇，澳洲公債成熟金融制度及AAA高評級，將成為投資人強化投組強韌支撐的優選。（自立電子報2025/12/1）