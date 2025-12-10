澳洲兒少社群禁令 國教盟看籲管理業者自律

▲澳洲從本週三（10日）零時起，成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家。圖為一名澳洲青年被擋在Instagram外無法登入。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲今天起實施社群媒體禁令，16歲以下兒少不可以使用包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書等平台。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，社群平台最大的關鍵在於互動，並不是在完全禁止，呼籲我國政府從教育宣導方向引導家長介入，同時要求平台業者自律，避免不當資訊傳送到兒少帳號。

澳洲去年通過法律，要求社群媒體從今日起，阻擋16歲以下使用者，違反將可能罰款4950萬澳元、約9.6億元台幣。王瀚陽指出，以我國狀況來說，全面禁止可能很難做到；現在已經看到禁止小紅書，但不能只針對單一平台。政府應該要要求平台業者自律，否則在數位時代只是針對年齡禁止帳號，並不是實際作法，如使用他人手機等有各式方法可以突破限制。

王瀚陽表示，政府應該要求電信業者、網路平台業者，透過使用時間限制、資訊內容管理的限制，透過部分功能侷限或是資訊屏蔽的方式處理。同時，政府端應該倡導，家長、教師等成人的介入引導孩子使用社群平台，在有引導下使用社群媒體對孩子反而是帶來正向發展。

