澳洲全國降半旗 悼念雪梨海灘槍擊案死者

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)今天(15日)表示，澳洲將降半旗來為邦代海灘(Bondi beach)大規模槍擊事件的15名罹難者致哀。

艾班尼斯說，在向所有死傷者致哀之際，澳洲全國今天將降半旗。

澳洲緊急救援部門表示，他們在14日晚間6點47分(台灣時間下午3點47分)接獲報警，表示邦代海灘發生槍擊事件。這裡是雪梨最熱門的旅遊景點之一。

這場槍擊案發生在年度的猶太光明節(Hanukkah)慶祝活動期間，據指出約有1千人參與活動。

警方表示，攻擊者向群眾開槍，造成15人死亡，年齡分別在10歲到87歲之間。其中最年幼10歲女童後來在兒童醫院不治身亡。

另有42名傷者送醫治療，包括2位與槍手交火受傷的警察，傷者中有5人情勢危急。

警方指出，犯案兇嫌是一對父子，50歲的父親在與警方交火中被擊斃。他的24歲兒子目前在醫院接受治療，情況危急，並由警方監管。

根據澳洲媒體公布的嫌犯姓名是阿克拉姆(Sajid Akram)及其子納維德·阿克拉姆(Naveed Akram)。 (編輯:柳向華)