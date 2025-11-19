澳洲公開賽／周天成30分鐘內速勝晉級 「麟榤」組合因對手傷退直接晉級

台灣「羽球一哥」周天成不到半小時晉級澳洲羽球公開賽男單16強。（圖／中華羽協提供）

總獎金47.5晚美元的BWF超級500系列澳洲羽球公開賽，寶島一哥周天成19日在男單32強賽不到半小時，便以21比8、21比10輕騎過關，男雙組合王齊麟／邱相榤則是對手退賽，不戰晉級16強。

周天成在澳洲站賽事32強面對生涯首次在BWF賽事過招的澳洲地主華裔選手鄧浩林，僅用29分鐘便收下勝利，期待能在12月年終賽前繼續調整好狀態。

王齊麟／邱相榤首輪也是對上地主華裔選手，不過對手賽前退賽，也讓「麟榤」免戰就前進下一輪。

上個月在韓國大師賽拚下女單冠軍的寶島現任一姐邱品蒨，近況相當不錯，上周日本熊本大師賽也有4強佳績，目前世界排名上升到第16，已創個人生涯新高，來到澳洲站面對過去2次交手都落敗的日本女將高橋明日香，歷時34分鐘便以21比17、21比16獲勝，下一輪和同胞陳肅諭爭8強席位。

