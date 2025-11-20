澳洲公開賽／周天成30分鐘直落2輕鬆晉級 麟榤配止步16強仍晉年終賽

王齊麟（左）、邱相榤（右）經過一番努力，成功搭上年終賽參賽列車。（資料照／Badminton Photo提供）

BWF超級500系列澳洲羽球公開賽，寶島一哥周天成20日在16強賽持續一局未失的好狀態，21比12、21比10打退澳洲地主華裔球員亞瑟（Asher Jing Jie Ooi），順利卡位8強；男雙組合王齊麟／邱相榤雖然奮力化解對手賽末點，可惜自己也錯過賽末點機會，11比21、22比20、21比23飲恨日本組合熊谷翔／西大輝，再度卡在16強這關，不過兩人還是成功取得年終賽參賽資格。

目前世界排名第6的周天成在澳洲站籤運不錯，前兩輪都是世界排名在200名外的澳洲華裔選手，比賽時間不超過半小時，周天成就輕騎過關，8強賽開始挑戰比較高，對手將是印尼選手法漢（Alwi Farhan），兩人今年9月香港公開賽交手過，當時周天成力擋3局獲勝。

周天成在攸關年終賽參賽資格的2025賽季世界巡迴賽排名高居第3，已經收下年終賽參賽門票，男雙組合王齊麟／邱相榤雖然本季多站賽事止步第2輪，但在後半季於德國海洛公開賽、日本熊本大師賽分別有冠軍、4強佳績，各添9200、6420排名積分，澳洲賽16強也有3600分進帳，預計新一周更新的名次會超越泰國組合吉丁努彭（Kittinupong Kedren）／德查蓬（Dechapol Puavaranukroh），加上同胞李芳任／李芳至16強落敗，李哲輝／楊博軒32強出局，麟榤將成功進軍12月的年終賽。

女單現任寶島一姐邱品蒨，16強賽和同胞陳肅諭過招58分鐘，以19比21、22比20、15比21敗下陣來。

