澳洲再爆疑似反猶太事件 貼有「光明節快樂」標語車輛遭縱火

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日發生槍擊案，一對受「伊斯蘭國」(IS)意識形態煽動的父子，闖入猶太教「光明節」(Hanukkah)慶祝活動掃射，造成重大傷亡。澳洲近日又發生一起疑似反猶太事件，墨爾本郊區一輛貼有「光明節快樂」標語的車遭到縱火。

根據《衛報》報導，澳洲警方表示，緊急服務部門25日凌晨2時50分左右接到報警，稱位於墨爾本聖基爾達(St Kilda)某處房屋車道上的車，被人縱火焚燒。

廣告 廣告

澳洲警方指出，事發時車內無人，但出於安全考慮，房屋內的住戶已被疏散。

澳洲警方聲稱，探員們已經確定了一名可能有助於他們調查的人，他們正在積極尋找此人下落。

猶太人保護組織CSG Victoria說，被縱火的車有光明節燭台標誌。該組織證實，沒有猶太社區成員在此事件中受傷，並補充說組織將與警方保持密切聯繫。

澳洲猶太人執行委員會主席阿吉翁(Daniel Aghion)表示，委員會了解到墨爾本縱火事件是一起獨立事件，墨爾本猶太社區不會面臨進一步的風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日外務省公開1994年外交文件 揭中國為阻李登輝訪日這樣威脅日本

友台派勝出！阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 差距不到1％超驚險

耶誕老人送禮了！平安夜22:42通過台灣上空

鍵盤俠GG了！ 澳男發文挺邦代海灘屠殺 家中竟藏4000發子彈

