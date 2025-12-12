澳洲出資 谷歌助巴紐建設3條海底電纜強化數位韌性

路透社今天(12日)報導，巴布亞紐幾內亞表示，Alphabet旗下的谷歌(Google)將在澳洲出資下，建設3條海底電纜，為這個最大的太平洋島國升級關鍵數位基礎設施。

巴布亞紐幾內亞位於澳洲北方。在中國加強區域影響力之際，澳洲與美國的軍事戰略專家指出，資源豐富但整體開發仍低落的巴紐具有重要戰略價值。

巴紐代理資訊與通訊科技部長查馬利利(Peter Tsiamalili)表示，這項1.2億美元的計畫，將以高容量海底電纜連結巴紐南北部地區以及自治區布干維爾(Bougainville)。

查馬利利在聲明中指出，這項投資「全部資金均來自澳洲根據『普克普克條約』(Pukpuk Treaty)所作的承諾。」他指的是兩國在10月簽署的共同防衛條約。

查馬利利補充，該計畫反映兩國共同致力於推進數位安全、區域穩定與國家發展。

聲明指出，這項海底電纜工程將由谷歌負責建設，並指出，查馬利利本週將在谷歌澳洲辦公室，與澳洲及美國外交官員會面，商討該計畫。

谷歌澳洲辦公室發言人拒絕針對這項海底電纜建設計畫置評。澳洲外交部未立即回應置評請求。

查馬利利補充表示，這3條符合國際標準的海底電纜，將避免單一節點故障所帶來的風險，以及將可吸引大型雲端服務商與全球科技公司的投資。

根據澳洲與巴紐簽署的防務協定「普克普克條約」，澳洲國防人員被授予使用巴紐通訊系統的權限，包括衛星站與電纜設施。

路透社先前報導，谷歌計畫在澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島(Christmas Island)興建資料中心，該地同樣是重要戰略據點。

谷歌上月證實聖誕島資料中心計畫，並表示將再建設2套電纜系統，向西連接非洲與亞洲，以「提升網際網路基礎設施的韌性」。

美國也正加強與巴紐的軍事關係，兩國已於2023年簽署防務合作協議。(編輯：許嘉芫)