澳洲助學關懷不輟 歲末團聚耶誕祝福

慈濟澳洲分會每年的新芽獎學金頒發對象，有馬斯頓高中以及伯伍德女子高中的學生，慈濟志工藉著送耶誕禮物，到兩所學校與師生聯誼。

幾個月前領取新芽獎學金的路易，談起母親抗癌有進步，耶誕許願，想奉獻。

馬斯頓高中學生 路易律維拉：「母親她恢復得很好，頭髮也長回來了，我的新芽獎學金名額，我想留給其他更需要的人。」

慈濟志工與馬斯頓高中、伯伍德女子高中歲末聯誼，聊聊新年新希望。

馬斯頓高中學生 克里斯汀：「我計畫在大學修讀視覺藝術，目標是攻讀藝術學位，(獎學金幫助妳購買學用品嗎) 是的。」

馬斯頓高中學生 蘇菲亞：「上周我去了麥覺理大學校外活動，是職涯探索活動，藉此了解未來志向與升學方向。」

伯伍德女子高中學生 凱瑟琳：「我用獎學金參加了一次藝術校外教學。」

馬斯頓高中校長 史密斯：「對許多家庭而言，生活成本實在太高了，一周下來常常所剩無幾，甚至根本沒有餘裕，對他們來說，您們提供的協助，可以改變人生。」

短暫相聚、貴在誠與情，慈濟澳洲分會也送給學生們禮物卡，祝福耶誕快樂、迎接新年。

