澳洲參議員穿罩袍出席議會 遭批公然展現種族主義

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕曾力推禁止穆斯林服飾法案的澳洲參議員漢森(Pauline Hanson)24日因在議會身穿罩袍(burka)引發眾怒。由於她拒絕脫下罩袍，參議院的議事程序被迫中止。

根據《英國廣播公司新聞網》(BBC)報導，來自澳洲昆士蘭州、隸屬於反移民政黨「一國黨」(One Nation)的參議員漢森，試圖提出禁止在公共場合佩戴全臉遮蓋物的法案。她提出的法案24日遭其他議員阻止後不久，她穿著黑色罩袍再次出現於議會。

廣告 廣告

來自新南威爾斯(New South Wales)的穆斯林綠黨參議員法魯奇(Mehreen Faruqi)，指責漢森是個種族主義者，公然展現種族主義。來自西澳大利亞州的獨立參議員佩曼(Fatima Payman)指出，漢森的舉動「令人不齒」。

澳洲外交部長、參議院政府領袖黃英賢(Penny Wong)聲稱，漢森此舉並不尊重人。她譴責漢森不配當澳大利亞參議員，並提出動議要求暫停漢森的議員資格，理由是她拒絕脫下罩袍。

漢森則在Facebook上發文稱「如果他們不想讓我穿罩袍，那就禁止穿罩袍。」

值得注意的是，這並非漢森首次穿著罩袍出席議會，她2017也曾穿著罩袍參加議會。

另外漢森2016年因在澳洲參議院的首次演講中主張澳洲面臨「被穆斯林淹沒」的危險而受到批評。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏俄和平方案大幅修訂 衛報：28點減為19點

怕爆！日本電視台街訪中國遊客 一提「習近平」秒閉嘴落跑...

高市早苗本來就不打算與中國官員會面！ 專家爆G20沒帶中文翻譯

面對面會晤不到1個月 習近平與川普深夜通話談到台灣！

