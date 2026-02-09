澳洲及德國外長聯合聲明 支持臺海和平穩定

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）2月5日在澳京坎培拉會晤德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul），兩國外長會後發表聯合聲明，強調臺海和平穩定的重要性，反對片面改變臺海現狀，並呼籲以對話取代脅迫或武力，以及透過對話以和平方式管理爭端。澳德雙方並支持臺灣有意義參與國際組織。外交部長林佳龍對澳德兩國外長繼2023年後再度重申上述共識及立場表示高度肯定與歡迎。

外交部表示，澳洲與德國均為我國理念相近夥伴，彼此共享民主、自由、人權及法治等普世價值。維護臺海和平與印太區域穩定已是全球共識，臺灣作為國際社會不可或缺的成員，也將持續捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同強化印太區域的和平、安全與繁榮。