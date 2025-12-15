澳洲反猶太恐攻16死40傷！ 槍手為巴基斯坦裔父子

澳洲雪梨邦迪海灘發生一起重大槍擊案，主嫌疑似是反猶太主義。（圖／路透社）





澳洲雪梨發生近30年以來，最嚴重的槍擊案。知名觀光景點邦迪海灘，驚傳數十聲槍響，由於現場正在舉行「猶太節日」光明節的慶祝活動，海灘上有上千人聚集，造成至少16人死亡、40人受傷。澳洲警方表示，兇嫌是一對來自巴基斯坦的父子檔，其中父親，在跟警方駁火的過程中，在沙灘被擊斃，兒子則是重傷送醫。

2名黑衣男子，持長槍，對著海灘隨機開槍，獵殺無辜民眾。目擊者布蕾姬：「我們看到(兇嫌)，他拿起一把大得嚇人的槍，下一秒他就開始掃射。」

當地時間14日，這天原本就是澳洲知名觀光聖地的邦迪海灘，又碰上猶太教光明節，現場人山人海，但很快的歡樂氣氛全變了調。

目擊者 ：「真的就是一場屠殺，整間店的人全都站起來，往後門逃。」

澳洲猶太人理事會共同執行長里夫欽：「這就是他們的目的，他們就是想殺越多猶太人越好，只因為對方是猶太人而已。」澳洲警方隨即將此案，定調為反猶太恐怖攻擊，也曝光槍手身分。

新南威爾斯州警察廳長藍儂：「這起事件屬於恐怖活動，兩名犯嫌分別為50歲與24歲男性，其中一人已死亡，另一人傷勢嚴重但情況穩定，目前在醫院接受治療。」

兇嫌是來自巴基斯坦的父子檔，持有6支槍的許可證，車輛更疑似掛有IS旗幟，根據每日郵報 ，兒子納維德當天出門時，還跟母親說自己要去釣魚，沒想到竟然是踏上一條血腥的不歸路。

澳洲總理艾班尼斯：「今天猶太社群，正在承受巨大的傷痛，我們將不惜一切代價，根除反猶主義。」澳洲降半旗為罹難者致哀，國際間也紛紛譴責，表達哀悼。

美國總統川普：「澳洲發生了一起可怕的襲擊事件，顯然是一起反猶太主義攻擊，我只想向所有罹難者家屬，表示哀悼。」

針對猶太節日慶祝活動的攻擊後，全球各主要城市，也加強光明節活動周邊的安全警戒。

