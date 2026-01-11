澳洲叢林大火延燒 要控制火勢恐需數週

澳洲當局今天(11日)表示，消防員還需要數週才能控制肆虐澳洲東南部的叢林大火。這場火勢燒毀了房屋、導致成千上萬用戶斷電並摧毀了大片叢林。

這場叢林大火本週已讓維多利亞州(Victoria)超過30萬公頃林地化為焦土，包括民宅在內至少130棟建築物被毀，並導致成千上萬用戶無電可用。

維多利亞州州長艾藍(Jacinta Allan)表示，維多利亞今天上午還有超過30處火勢。而在鄰近的新南威爾斯州(New South Wales)，鄉村消防局(Rural Fire Service)表示，在靠近維多利亞邊界的幾處火勢已達成緊急程度，這是最高危險等級。

廣告 廣告

艾藍在社群媒體平台X發文說，維多利亞已實施全面禁火令，數以千計的消防員和超過70架飛機正在努力滅火。而火勢造成的煙霧則對維多利亞州許多地區的空氣品質造成影響，包括墨爾本(Melbourne)在內。

當局表示，這是自從2019-2020年「黑色夏季」(Black Summer)以來，重創澳洲東南部最嚴重的叢林大火。當時「黑色夏季」火災奪走33條人命，燒毀面積相當於土耳其的國土大小。

維多利亞州森林火災消防局(Forest Fire Management Victoria)主管哈德曼(Chris Hardman)告訴澳洲廣播公司(ABC)，消防員可能還要數週才能控制這場火勢。