澳洲叢林大火逾3.8萬戶停電 維州宣布災難狀態
記者廖子杰／綜合報導
澳洲東南部近日叢林大火肆虐，燒毀上百棟建築，約3.8萬戶住家和商店停電，為此維多利亞州當局也於10日宣布進入災難狀態。
綜合外媒報導，澳洲維多利亞州本週遭受熱浪侵襲，氣溫飆破攝氏40度，加上強風助長火勢，形成自2019至2020年「黑色夏季」（Black Summer）叢林大火以來最嚴峻的火災天候。當時「黑色夏季」火災奪走33條人命，燒毀面積相當於土耳其國土大小。
維多利亞州州長艾藍10日宣布當地進入災難狀態，賦予警消人員強制撤離等緊急權力，並強調此舉旨在保護維州居民生命安全，同時傳遞明確的訊息，即「若被告知要撤離，請立刻離開」。
根據維州當局資料顯示，截至目前林地大火延燒面積已超過30萬公頃，且現仍有10處大型火災尚未撲滅，至少130棟建築物被毀，包含民宅和棚屋，還有近3.8萬戶住家與商店無電可用。
澳洲東南部森林大火持續延燒，維多利亞州10日宣布進入災難狀態，呼籲民眾配合撤離。（達志影像／路透社）
