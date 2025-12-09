澳洲多處野火釀1死 今年夏季火警風險高
乾燥高溫與強風讓野火蔓延，澳洲新南威爾斯省與昆士蘭省，消防人員在火場搏命灌救。現場可見大片草地燒成焦黑，執行滅火任務的直升機，持續進行投水作業。官方統計，全州超過50處火點仍在燃燒，部分地區甚至被迫封路避難。
澳洲緊急服務廳長迪布表示，「今天對我們來說是是非常黑暗而且艱難的一天，對所有參與消防工作的單位來說，今天都很艱難，過去一週各種不同的機構，不論是鄉村消防隊、國家公園與野生動物單位或消防救援部門，都一起努力保護社區，我們看到災情，看到破壞，但也看到大家挺過難關。」
官方證實，一名59歲消防員在執行任務時遭倒下的樹木砸中，當場心跳停止，急救後仍宣告不治；這起意外讓外界再次體會，火場的不確定性與危險性，消防局指出，數百名消防隊員連續多日徹夜灌救，仍有16棟房屋被燒毀。
北半球的印度，喀什米爾山谷則被厚重霧霾籠罩。夏季首府斯利那加的地標鐘塔，和達爾湖等知名景點，在濃霧中幾乎難以辨識；由於冷空氣壓境、風速微弱，使污染物滯留，PM2.5指數破表，讓觀光客與居民都直呼，「不像記憶中的天堂」。
喀什米爾遊客芒姆說：「我2016年也來過喀什米爾，當時非常美，而且沒有污染，但這一次感覺污染很嚴重，整個城市都籠罩在霧霾中，感覺喀什米爾已失去原本的美麗。」
澳洲與喀什米爾，分別面臨極端氣候，帶來的火災與污染雙重衝擊，也凸顯全球暖化下，極端天候的頻率正在升高。
