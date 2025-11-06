澳洲太陽能共享計畫明年上路 家戶每日可獲3小時免費電力

澳洲聯邦政府宣布，自明年7月起，新南威爾斯、昆士蘭東南部和南澳等3州，裝有智慧電錶的家戶每天可獲至少3小時的免費太陽能電力，且即便住家屋頂未安裝太陽能板也能受惠；其他地區則預計於後（2027）年上路。

這項新政策被澳洲政府稱為「太陽能共享計劃」，目的是希望將民眾用電需求從傍晚的高峰期轉移至日照最強、太陽能發電過剩的中午時段，以確保電網穩定，並降低整體電網維護、設置電線桿等成本。

澳洲氣候變遷與能源部長鮑文（Chris Bowen）指出，民眾無論是自住或租屋、家中是否擁有太陽能板，只要將用電時間轉移至「零電價時段」均能直接受益。澳洲政府也建議民眾，可在這段時間安排使用洗衣機、洗碗機和空調等較耗電的電器運作，並為電動車和家用電池充電。

鮑文強調，當愈多人響應並改變用電習慣，對整個電力系統產生的效益就愈大，進而能降低所有使用者電費，不管是對環境還是民眾的荷包都有好處。

《衛報》報導，澳洲約有逾400萬戶住家已安裝太陽能板，因此白天中午時段常出現發電量過剩、電價低廉情況。澳洲能源監管機構也表示，將監督電力公司避免在「免費用電時段」以外的時間提高電價。

