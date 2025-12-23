澳洲女報警哭喊「他要殺我」 警方延誤20小時才破門…她已遭施暴慘死

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

雪梨日前發生一起震驚社會的命案，一名女子霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）長期遭前男友札亞特（Danny Zayat）家暴，她生前曾撥打911急喊「他想殺我」，手機卻在求救後遭從22樓公寓陽台丟下。警方直到案發約20小時後才進入公寓，發現她陳屍沙發，早已失去生命跡象。

根據澳洲媒體報導，霍塔魯在通話中表示「我的前男友在這，他想殺我…他在揍我」，話未說完手機就被札亞特搶走並從22樓陽台丟下。監視器顯示，她報警僅3分鐘後，札亞特便帶著偷來的現金離開。

警方於獲報後3小時才到場，卻因無法確認樓層位置而離去。法官嚴厲批評警方「未進入大樓，也未掌握報案人情況就離開」。直到隔天晚間7點，警方再度到場，但仍未聯絡上霍塔魯，最終在案發約20小時後才破門進入，發現她早已死亡。札亞特甚至重返案發現場，假裝對女友的身亡原因不知情並崩潰痛哭，檢方斥為「鱷魚的眼淚」。

調查顯示，札亞特長期虐待霍塔魯，包括毆打、掐脖、監控手機，甚至限制她使用社群媒體，並威脅若與其他男性交談就要殺人，兩人分分合合多年，札亞特因強烈佔有慾屢次暴怒。2022年底，霍塔魯搬離同居住所，但札亞特仍不停糾纏，案發前幾晚甚至留宿她的公寓。2023年5月26日，札亞特趁被害人求救時施暴致死，據了解，霍塔魯的死因是頭部鈍器傷害與腦出血。



札亞特最終被判謀殺罪，最高刑期24年、最低不得假釋18年，最快2043年才有資格申請假釋。

