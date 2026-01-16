澳洲女子被2.5公尺巨蟒當「人肉床墊」 以為是狗開燈嚇傻

澳洲布里斯本一名女子布洛爾（Rachel Bloor）在睡夢中驚醒，竟發現有一條2.5公尺長的地毯蟒（carpet python）正盤踞在她胸前的被子上。據她的描述，當時她在半夢半醒間覺得胸口有重量壓住，原以為是自家狗狗，伸手一摸卻摸到一個光滑蜿蜒的物體，隨後她的丈夫打開床頭燈，發現是蟒蛇後一度嚇傻。

澳洲一名女子半夜被巨蟒壓在身上。（示意圖／PIXABAY）

據BBC報導，這對澳洲夫妻冷靜地面對突如其來的危機。布洛爾回憶當時丈夫開燈後立刻警告她：「寶貝，別動。你身上有條約2.5公尺長的蟒蛇。」她看到蛇的第一反應是爆出髒話，接著立即指示丈夫將狗狗帶出房間。「我想如果我的狗發現房間裡有蛇，場面肯定會一團混亂。」

在確保狗狗安全撤離房間後，布洛爾開始小心翼翼地從被窩中脫身。「我試著從被子下慢慢移動...腦中想著：『這真的在發生嗎？太離奇了。』」她認為這條無毒的地毯蟒是從窗戶百葉窗擠進來，直接落在她的床上。

隨後布洛爾冷靜地將牠送回原路。她回憶道：「牠體型太大了，即使盤在我身上，牠的尾巴仍有一部分露在百葉窗外。我抓住牠時，牠似乎並不特別驚慌，只是在我手中輕輕擺動。」

雖然她的丈夫被嚇得不輕，但布洛爾本人卻表現得相當鎮定，這歸功於她在鄉間長大，經常接觸蛇類。「我認為如果你保持冷靜，牠們也會保持冷靜。」不過，她補充說，若是遇到澳洲最具破壞性且醜陋的害蟲海蟾蜍（Rhinella marina） ，那就是另一回事了。「我無法忍受牠們，牠們會讓我作嘔。如果是海蟾蜍，我才會真的害怕。」

報導稱，地毯蟒是一種纏繞獵物的蛇類，常見於澳洲沿海地區，通常以鳥類等小型哺乳動物為食。

