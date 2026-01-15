澳洲妹子搭機「帶一物」被叫進小房間！ 遊韓返國噴掉1萬6

澳洲一名女子，從韓國出境時，因行李箱內的無線離子夾不符規定，只能當場丟掉。（示意圖，由AI生成）

許多愛美的女性出國旅遊時，都會隨身攜帶無線美髮工具以便隨時補妝，但小心這項單品可能讓你損失慘重！一名澳洲女遊客近日分享慘痛經驗，她攜帶一支價值515美元（約新台幣 1.6萬元）的知名品牌ghd無線離子夾，但在南韓仁川機場出境時遭安檢人員攔下，並強制銷毀。消息曝光後，不少愛好者驚覺：「原來這東西不能帶上飛機！」

飛韓國沒事、回程就出事？「內建電池」成致命傷

根據《每日郵報》報導，苦主艾莉（Ellie Tran）透露，她從雪梨飛往南韓時，將這支心愛的ghd無線美髮夾放在託運行李中，全程平安無事。不料，當她準備從仁川機場搭機回國時，卻被安檢人員帶進小房間，告知該產品因「鋰電池內建且無法拆卸」，具有易燃與起火風險，屬於違禁品，必須當場丟棄。

艾莉心碎表示：「這是我最愛的造型神器，我當場在機場崩潰大哭。」

為什麼「無線」比「有線」危險？

根據國際航空安全規範，無線美髮工具（如直髮夾、捲髮棒）若無法將「加熱元件」與「電池」完全分離，在貨艙中一旦誤觸開關導致過熱起火，空服員將難以第一時間察覺。

特別是日本與南韓的機場安檢對此類產品極為嚴格。許多知名品牌（如Dyson或ghd）的無線型號，若不具備「飛行安全模式」插頭或可拆卸式電池，極有可能在海關就被攔截銷毀。相反地，傳統「有插頭、需插電」的造型器則完全沒有這項限制。

網友哀鴻遍野：去日本也被沒收過！

艾莉將經歷上傳社群後，引發熱烈討論。不少網友紛紛留言：「我也在日本機場被沒收過，那支要快兩萬塊！」「從來不知道直髮夾不能帶，以後只敢帶有線的了。」甚至有旅客分享，即便航空公司官網說可以，到了特定國家（如日本、紐西蘭）的機場安檢，標準會變得更嚴苛，建議大家不要冒險嘗試。

