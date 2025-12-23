澳洲媽媽「帶男童進女浴」沒人管 楊皓如：在台灣早被公審肉搜

女星楊皓如。（圖／楊皓如 臉書）

女星楊皓如近日在臉書上分享她在澳洲的親身經歷，談論「男童該不該進女廁？」的議題，提到澳洲和台灣文化差異，提到自己帶女兒到澳洲的水上樂園玩，看到超多外國母親直接帶著男童到女生更衣室，她坦言這樣的狀況如果發生在愛公審的台灣，「那個媽媽早就被Po上網公審肉搜到爆了吧」。

楊皓如透露，前日她帶女兒前往當地水上樂園，準備在女性更衣浴室換洗時，發現許多外國媽媽都大方帶著男童一起進入。由於獨立淋浴間大排長龍，不少女性索性在吹髮區換衣服，她環顧四周後，看到的男童年齡跨度極大，從包尿布的幼兒到約6至8歲、身高幾乎到她胸口的大男孩都有。楊皓如感嘆，若是在台灣，這些年齡層的孩子可能早已能會背九九乘法表。

廣告 廣告

面對這些男童在女更衣室的存在，楊皓如坦言自己內心上演了無數小劇場，因為有的男孩看起來年紀都滿大的，因此她會擔心男孩是不是會偷看自己和女兒的身體，不過當她觀察周圍其他女性的反應時，卻發現「沒有人有反應！」，脫的脫、裸體的裸體、擦身的擦身，女性都將男童視為透明的存在，沒有尷尬或不悅的氣氛。

楊皓如認為，這或許是對其他女性的體貼，「女人何苦為難女人」，媽媽帶孩子進來一定有苦衷，而爸爸往往不在場，媽媽只能獨自應付。她也直言，「如果發生在愛公審的台灣，誰帶7、8歲男童進女更衣室，那個媽媽早就被Po上網公審肉搜到爆了吧（怕」。

針對類似情況，楊皓如分享自己的處理方式。她認為亞洲人普遍保守且在乎大眾眼光，如果在台灣必須帶男童進女性場合，她會做好被制止與批評的心理準備，或是會先向在場女性打招呼，說明不得已的原因，以禮貌與自我表達換取理解。她認為這樣做，台灣人基本上會諒解。

至於身處國外，楊皓如表示，西方國家雖然看似隨意，但也有自己的規矩，最不冒犯的方式就是觀察其他人的做法再跟著做。她形容自己在澳洲遇到這種情況時，選擇順其自然，避免自我內耗，「堅持扭捏不退讓，結果自己內耗也實在划不來」。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆

安心亞演潑辣女 狂飆髒話被警告