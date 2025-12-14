澳洲定調邦迪海灘屠殺是「反猶太恐怖攻擊」 攻擊千人參加的光明節活動

澳洲醫護人員12月14日載雪梨邦迪海灘把傷患用擔架運送準備送醫。美聯社



澳洲雪梨知名的邦迪海灘地區，週日（14日）發生血腥的大規模槍擊事件。雪梨當地的新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）證實，這是一起針對猶太人的恐怖攻擊。包括1名槍手在內已有12人死亡。

柯民思說：「這是針對雪梨猶太社群的恐怖攻擊。原本該是充滿歡樂與和平的夜晚，被這場恐怖、邪惡的攻擊擊碎。」

新南威爾斯州警察總監蘭庸（Mal Lanyon）說，當時在遇襲地點舉行的猶太光明節慶祝活動，估計有1000人參加。

廣告 廣告

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在同步舉行的另一場記者會也說：「這是一次邪惡的反猶太恐怖主義行為，攻擊我們國家的心臟地帶。」他說，這種「卑劣的暴力和仇恨行為」在澳洲沒有立足之地。

柯民思與警方召開記者會時也宣布，死亡人數已從先前的10人增至12人，其中1人是被擊斃的槍手。

警方表示，另有2名受傷員警傷勢極為嚴重，接近命危的狀況，正在緊急動手術搶救。

警方說，關於襲擊的武器，目前要下判斷還太早，只能說兇嫌是持長槍進行攻擊。拆但小組目前也正在調查一輛汽車，上面可能有多枚土製爆裂物。

19:17發稿

19:36更新（更新澳洲總理發言）

更多太報報導

有片／雪梨邦迪海灘反猶太大屠殺 2槍手掃射至少12死

澳洲雪梨大屠殺 槍手腰纏大量子彈「獵殺」群眾

有片／智勇驚人！ 路人對雪梨槍擊案嫌犯徒手奪槍