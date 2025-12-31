澳洲密切注意中國演習 普遍認為可能捲入台海危機

美英澳「AUKUS協議」核動力攻擊潛艦意在防範中國。 圖：截自英國政府網站

[Newtalk新聞] 中國這兩天在台灣周邊實彈演習，不但引起美日歐關切，遠在南太平洋的澳洲也密切注意，提防捲入台海衝突。

澳洲新聞集團（news.com.au）報導，澳洲以及國際分析人士普遍認為，台灣是地區衝突最有可能的爆發點，坎培拉要嘛出於保護貿易利益的必要性，要嘛出於支持美國的義務（美國在是否以武力應對中國入侵的問題上保持著戰略上的模糊態度），都可能被捲入其中。

除了澳洲軍隊可能與中國軍隊發生直接衝突的威脅之外，入侵台灣對關鍵航運路線造成的破壞可能對澳洲和該地區大部分地區造成毀滅性打擊，每年約有價值3.65萬億美元的貿易貨物經由台灣海峽運輸。

更廣泛地說，南海航線將受到威脅，影響全球1/3的航運。

這將切斷澳洲從北亞（包括韓國和日本等主要出口國）的成品油供應。

早在今年6月，美國戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 在6月便曾在香格里拉對話會上警告，北京可能最早在2027年就計劃對台灣採取行動：「我要明確指出，中國共產黨任何企圖以武力征服台灣的行為都將為印太地區乃至全世界帶來毀滅性後果。」

「沒有必要粉飾太平。中國構成的威脅是真實存在的，而且可能迫在眉睫。」

「我們希望不會發生，但確實有可能。」

當時在會議間隙，赫格塞斯會見澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）時，他直接要求澳洲將國防開支提高到GDP的3.5%。

幾天後，馬爾斯承認，中國迅速的軍事擴張正在引發「安全焦慮」。

本月稍早發布的美國國家安全戰略將中國列為美國的主要軍事和經濟競爭對手，並指出「美國的經濟和技術優勢是威懾和防止印太地區大規模軍事衝突的最可靠途徑」。

該戰略文件還指出，台灣是衝突的潛在根源，因為台灣作為第一島鏈的一部分，在遏制中國海軍方面發揮著重要作用，並且對維護海上航道的暢通至關重要。

該戰略文件還指出，「因此，遏制圍繞台灣的衝突，理想情況下是透過保持軍事優勢，是當務之急，」「建立一支能夠阻止第一島鏈任何地區侵略的軍隊」，但同時補充說，「美國軍隊不能，也不應該獨自承擔這項任務」。

文件指出，「鑑於川普總統堅持要求日本和韓國增加國防負擔，我們必須敦促這些國家增加國防開支，重點發展包括新型能力在內的各項必要能力，以威懾對手並保護第一島鏈。」

「我們還將加強在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣和澳大利亞的交往中，我們將繼續堅持增加國防開支的堅定立場。」

「防止衝突需要在印太地區保持警惕，需要重振國防工業基礎，需要我們自身以及盟友和夥伴加大軍事投入，並在長期經濟和技術競爭中取得勝利。」

報導指出，川普政府已向澳洲政府尋求保證，希望其支持美國應對中國對台灣的攻擊。

儘管澳洲總理阿爾巴尼斯對這些修改保持沉默，但川普政府的高級官員已要求保證，一旦發生美中衝突，任何核動力潛艇都將部署到位。

中國包圍台灣並舉行實彈演習後，澳洲表示「深切關注」。

在中國舉行實彈軍事演習包圍台灣後，澳洲外交官已向中國傳遞了相關訊息。

