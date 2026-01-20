澳洲度假勝地驚悚命案！19歲少女遺體遭「10隻野犬圍食」 現場留恐怖痕跡

澳洲海灘傳出一起悲劇，19歲少女陳屍在沙灘上，屍體疑似遭到10隻澳洲野犬啃食。（示意圖，由AI生成）

澳洲著名旅遊勝地卡里島（K'gari）驚傳駭人悲劇。一名19歲的加拿大籍正妹遊客，週一清晨被發現陳屍於沙灘上，且遺體正遭到約10隻澳洲野犬圍繞啃食。由於現場畫面極其慘烈，目擊民眾心理受創。目前警方與相關部門已封鎖部分區域，正全力調查女孩究竟是溺水後遭食腐，還是遭到這群澳洲野犬攻擊。

晨泳竟成不歸路！兩男駕車驚見「野犬分食」

綜合《BBC》、《衛報》報導，根據昆士蘭警方通報，這名加籍女孩已在當地的一家背包客棧打工換宿約6週。週一清晨5時許，她向朋友表示要去海邊晨泳。約一小時後，兩名男子駕車行經著名的「馬希諾號（Maheno）」沉船遺址附近時，發現一群澳洲野犬圍著不明物體，靠近一看才驚恐發現，竟是一具傷痕累累的人類遺體。

警方督察阿爾吉（Paul Algie）形容，這是一個「極其悲慘且恐怖的現場」，遺體上遍布野犬觸碰與啃食的咬痕。

溺斃或被獵殺？專家揭澳洲野犬「膽大成性」真相

目前法醫正準備對遺體進行解剖，以釐清死因。雖然當地東海岸海流強勁、且有鯊魚及水母威脅，不排除溺水可能，但專家警告，近年來島上野犬與人類的衝突日益加劇。

中央昆士蘭大學講師史密斯（Bradley Smith）指出，澳洲野犬雖看似與家犬無異，實則是頂級掠食者。由於該島每年吸引40萬遊客，許多人為求「網美照」近距離餵食或自拍，導致野犬習慣向人類討食，行為變得更加大膽且具攻擊性。過去曾發生野犬衝向慢跑者咬傷，甚至有幼童遭攻擊致死的案例。

緊急封鎖營地！官方呼籲：別為了自拍賭命

悲劇發生後，昆士蘭當局已緊急關閉馬希諾（Maheno）與瓦巴（Wahba）兩處營地，並加派巡邏員警。旅遊部長弗雷克靈頓（Deb Frecklington）沉痛表示，這是一場令所有昆士蘭人震驚的悲劇。

當局再次強調，卡里島屬於荒野保護區，野犬是具文化意義的受保護原生物種，但本質仍是「野獸」。呼籲遊客務必遵守規範，不要單獨行動，更不要將野犬視為寵物靠近，以免讓絕美風景變成人生終點。

