澳洲恐攻案16死11命危…槍手竟是父子檔「爸遭擊斃、兒重傷」

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach） 於14日晚間爆發大規模槍擊案，造成至少16人死亡、40人受傷，其中11人仍處於命危狀態。澳洲警方今（15）日正式將此事件定調為恐怖攻擊。經調查，槍手為一對父子檔，他們針對正在慶祝猶太光明節（Hanukkah） 的人群開火。目前父親（50歲）已遭擊斃，兒子阿克拉姆（Naveed Akram，24歲）則重傷被捕。澳洲總理艾班尼斯痛斥此為「邪惡的反猶主義行為」。

根據綜合外媒報導，當地時間14日晚間7時許，正值猶太教光明節（Hanukkah）慶祝活動期間，知名的邦迪海灘竟成為血腥殺戮戰場。新南威爾斯州警方證實，兩名槍手闖入活動現場，朝著無辜民眾開火，現場隨即陷入恐慌與混亂。

當地警方接獲報案後，迅速趕抵現場並與嫌犯爆發激烈槍戰。最終，一名50歲的男性嫌犯當場遭警方擊斃；另一名24歲嫌犯阿克拉姆則中彈受傷，隨後被送往醫院救治，目前狀況危急但已遭警方拘留。調查確認，兩人為父子關係。

截至今（15）日清晨，這起慘案已造成16人不幸罹難，死者年齡層橫跨10歲至87歲，其中包含一名年僅10歲的女童與一名40歲男子，兩人皆是在送醫後傷重不治；此外，尚有40名傷者在醫院接受治療，其中11人傷勢危殆，隨時有生命危險。而在交火過程中，有2名警員因此受傷，所幸目前情況穩定。

新南威爾斯州警察局長馬爾·萊尼恩（Mal Lanyon）正式宣布，將此案列為「恐怖主義攻擊」，警方已展開大規模搜查，連夜突襲邦尼里格（Bonnyrigg）與坎普西（Campsie）兩處地點，搜集證據，以釐清犯案動機及是否涉及更大的恐怖網絡。

澳洲總理安東尼·諾曼·艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）隨即發表聲明，對此事件表達最強烈的譴責，形容這是一場「邪惡的反猶主義行為」，更是「對澳洲生活方式的直接攻擊」。艾班尼斯強調，澳洲社會絕不容許仇恨、暴力與恐怖主義存在，政府將全力支持警方調查，並動用一切資源協助受害者家屬與傷者度過難關。

