澳洲恐攻釀至少16死！父子檔槍手犯案 「爸遭擊斃、兒重傷」

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）昨（14日）晚間發生恐怖攻擊事件。（翻攝自X）

澳洲雪梨知名景點邦迪海灘（Bondi Beach）昨（14日）晚間發生恐怖攻擊事件，造成至少16人死亡、40人受傷，其中11人命危，仍在加護病房搶救。根據警方調查，嫌犯2人為父子關係，其中50歲父親已遭警方擊斃，24歲兒子中彈重傷後被捕。洲總理艾班尼斯發聲明嚴厲譴責此案為「邪惡的反猶主義行為」，並表示政府將全力支援調查與協助受害者。

綜合外媒報導，案發當時海灘旁公園正舉行猶太教光明節（Hanukkah）慶祝活動，兩名槍手突然闖入朝人群開火，現場一度陷入混亂。警方接獲通報後迅速趕抵，並與嫌犯爆發槍戰。

50歲父親薩吉德・阿克拉姆（Sajid Akram）在雙方交火中遭警方擊斃，24歲兒子納維德・阿克拉姆（Naveed Akram）中彈重傷後被捕，由警方拘留，目前仍在醫院治療。另有2名警員在交火過程中受傷，所幸傷勢穩定。

警方表示，50歲槍手10年前合法取得槍枝許可，名下登記共6把槍，警方在案發現場及後續搜索亦查獲6枝槍，將進行彈道與法醫鑑定。此外，警方在現場與嫌犯車輛附近發現並成功拆除2枚土製爆炸裝置（IED）。

澳洲總理安東尼·諾曼·艾班尼斯（Anthony Norman Albanese）發聲嚴厲譴責此案為「邪惡的反猶主義行為」，並表示政府將全力支援警方調查並協助受害者度過難關。

