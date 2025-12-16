澳洲恐襲》穆斯林阿麥德為救人中槍 猶太富翁、平民湧躍響應為他發起的捐款活動

澳洲新南威爾斯州州長明斯前往雪梨聖喬治醫院，探視受傷的阿麥得。（圖片來源／FB）

《CBC》和《以色列時報》報導，澳洲雪梨邦迪海灘周日（12月14日）舉行猶太節時，發生恐攻槍擊案，這是澳洲29年來最嚴重的大規模槍擊事件，造成至少16死，警方證實涉案槍手是受到「伊斯蘭國」（ISIS）煽動。

儘管澳洲總理痛批這是「邪惡的反猶太行為」，但是猶太捐助者仍然幫助制服邦迪海灘襲擊者的穆斯林男子阿麥德籌集130萬美元的善款。

案發時一名挺身而出，勇敢制伏槍手的阿麥德（Ahmed al-Ahmed）為43歲敘利亞裔穆斯林，隨後，他肩部中彈數次，被送到聖喬治醫院接受手術，他是賣水果的攤販，14日他與家人、朋友在海灘度假，買咖啡途中遇上血腥槍案。

阿麥德手無寸鐵、空手制伏槍手的義舉獲得各界稱讚，澳洲總理艾班尼斯讚美阿麥德是謙遜的人，他只是想喝杯咖啡，就這麼簡單。

槍手嫌犯是一對父子，受ISIS煽動

澳洲聯邦警察局長克里西·巴雷特周二在記者會上表示，在雪梨邦迪海灘光明節慶祝活動期間發生的造成15人死亡的大規模槍擊案是一起「受伊斯蘭國煽動的恐怖襲擊」。

據當局指出，槍手嫌犯是一對父子，年齡分別為50歲和24歲，週二，年長的父親在槍擊案現場被擊斃，兒子接受醫院治療。

艾班尼斯表示，警方調查結果都是基於已查獲的證據，包括「在繳獲的車輛發現伊斯蘭國旗幟」。經過周日的大屠殺，目前仍有25人在醫院接受治療，其中10人傷勢嚴重，情況危急，3名傷者在兒童醫院接受治療。

罹難者年齡從10歲到87歲不等，周日他們正在澳洲最著名的海灘參加猶太教的光明節活動，突然槍聲響起，無差別開槍奪取這些平民的性命。

柏林猶太社群無畏恐懼，在同一天，如期舉辦光明節慶典，以祈禱與點燈儀式悼念雪梨遇害者。

美國猶太領袖在社群媒體表達讚揚

美國猶太領袖紛紛在社群媒體上表達讚揚，其中包括美國大屠殺紀念館和佛蒙特州獨立參議員伯尼.桑德斯。

「阿麥德是一位有兩個孩子的穆斯林父親，他冒著生命危險奪下雪梨槍殺案的兇手武器。宗教不應分裂我們共同的人性，我們必須團結起來，終結反猶太、伊斯蘭恐懼症和一切仇恨，沒有任何例外。」桑德斯在X網站上發帖寫道。

12月15日，Car Hub Australia在GoFundMe發起籌款活動，發起人盛贊阿麥德無私、出於本能且無可否認的英雄行為。

第一天GoFundMe就籌集130萬美元的善款，其中最大的一筆捐款來自美國猶太裔億萬富翁比爾·艾克曼（Bill Ackman）。

艾克曼向阿麥德的GoFundMe眾籌頁面捐贈6.6萬美元，並在推特上向他的粉絲推廣這項活動，他寫道：「這是邦迪英雄的官方鏈接。」

一些猶太人響應捐款活動

在周日邦迪海灘恐怖襲擊事件發生後不久，一段瘋傳的影片顯示，43歲的阿麥德在襲擊發生前不久，先是蹲在一輛車後，隨後在一名恐怖分子向猶太慶祝活動開槍時挺身而出。阿麥德出生於敘利亞，育有兩個孩子，當時他手無寸鐵。他從襲擊者身後撲上去，奪下他手中的槍。

「在混亂和危險的時刻，他毫不猶豫地挺身而出。他的行為無私、出於本能，無疑是英勇，完全不顧自身安危。初步報告顯示，他在保護他人的過程中身中兩槍。」GoFundMe眾籌平台的發起人Car Hub Australia 在頁面上寫道。

周日，阿麥德的英勇事蹟在社群媒體上廣泛傳播，並獲得以色列總理納坦雅胡和澳洲總理艾班尼斯的讚揚。

目前為止，已有34,000人為GoFundMe籌款活動捐款，其中一些人留言表明自己是猶太人，並解釋他們為何捐贈金額比較多的原因。

「阿麥德，你真是個英雄。作為一名猶太人，我捐了180美元，因為18（希伯來語「chai」）代表生命。你的勇氣以最深刻的方式詮釋這一含義，感謝你所做的一切，願你早日康復。」克雷格·格羅斯寫道。

(原始連結)





